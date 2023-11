A política em 5 atos: Dino e o ouro de Portugal, EUA têm tropas na Amazônia e Janja passando pano

A semana voou e você pode não ter visto tudo que se passou na política. O Estadão apresenta aqui uma seleção de fatos e notícias que mobilizaram o meio político nos últimos dias. Da Praça dos Três Poderes ao Palácio dos Bandeirantes. Do Supremo Tribunal Federal à selva amazônica.

No Congresso, o governo Lula conseguiu aprovar a reforma tributária. Na Esplanada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, usou de ironia para cobrar reparação do portugueses pelo ouro levado no período da colonização. Esses e outros fatos que viraram notícia estão resumidos aqui:

As tropas americanas estão chegando na Amazônia

Com autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, baixaram em solo brasileiro militares dos Estados Unidos. O contingente é de 294 militares americanos. As tropas são do Exército do Sul, e também da Guarda Nacional de Nova York. Ao lado de integrantes das Forças Armadas brasileiras, fizeram exercício militares. Na prática, vão aprender como se virar no ambiente da selva amazônica.

Janja quer sala no Planalto e ainda sente saudade de passar pano no chão

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, contou que quer ter um gabinete só seu no Palácio do Planalto, sede do governo e onde despacha seu marido, o presidente Lula. “A primeira-dama dos Estados Unidos tem um”, argumentou em entrevista publicada no jornal O Globo.

A primeira-dama Janja quer um gabinete no Planalto Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Durante a entrevista, Janja fez sessão de fotos com Bob Wolfenson, fotógrafo que se notabilizou clicando mulheres na Playboy. Para além das poses, a primeira-dama contou que continua indo ao supermercado e à farmácia. “Às vezes, tenho saudade de passar um pano no chão”.

Dino cobra ouro de Portugal por conta de xenofobia de portuguesa

O ministro da Justiça, Flávio Dino, que já havia se notabilizado por debochar de parlamentares da oposição, saiu-se com esta: reagiu com ironia ao ataque xenofóbico de uma portuguesa que, aos gritos, mandava uma brasileira voltar para seu País, reclamando da “invasão” de brazucas em solo lusitano. Dino disse que era mesmo para invadir Portugal já que foi isso que eles fizeram em 1500 quando Pedro Alvarez Cabral aportou por aqui. E mais: se os portugueses quiserem mandar de volta todos os brasileiros que estão por lá, Dino disse que quer que eles mandem de volta o ouro roubado do Brasil.

Reforma tributária é aprovada no Senado, mesmo com zap de Bolsonaro contra

O Senado aprovou o texto da reforma tributária. O governo e seus aliados fizeram esforço de último hora. Do outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou para minar votos pró-reforma. Organizou jantar com parlamentares e até mandou mensagem de Whatsapp, flagrada pelo Estadão. Se fosse um jogo de batalha naval, a tentativa de Bolsonaro deu em água.

Governo de Santa Catarina cria lista de livros proibidos

O escritor de best sellers Stephen King virou alvo do governo de Santa Catarina. O livro ‘It: A Coisa’ entrou numa lista de publicações que deveriam ser recolhidas das escolas por determinação da Secretaria de Educação do estado. Também está na relação de livros ‘malditos’ a obra futurista de Anthony Burgess ‘Laranja Mecânica’, que deu origem o filme do cineasta Stanley Kubrick.

A assessoria do governo alegou que os livros não foram banidos, mas apenas removidos dos anos iniciais para serem redirecionados para turmas de ensino médio. O ofício obtido pelo Estadão diz, no entanto, outra coisa: “Determinamos que as obras listadas sejam retiradas de circulação e armazenadas em local não acessível à comunidade escolar”. O documento é do dia 7 deste mês e informa que, em breve, seriam passadas novas instruções.