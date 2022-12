A República e o orçamento secreto; leia análise

Como água e óleo, a República e o orçamento secreto não se misturam. É sobre isso que o STF se debruça ao julgar a constitucionalidade dessa prática recentemente adotada pelo Congresso Nacional a partir das emendas do relator do orçamento, que, aliás, não têm previsão expressa na Constituição Federal.

Como inúmeros estudiosos já disseram – a exemplo de Geraldo Ataliba –, a República é o regime da responsabilidade. Os mandatários, investidos na função de representação popular, devem se submeter, diuturnamente, ao controle de seus atos. E o exercício deste controle só se viabiliza com transparência.

A opacidade impede o controle do poder público e, portanto, amesquinha a República. Não se sabe quem pediu e quem foi atendido pela destinação das estratosféricas verbas do orçamento secreto. E sabemos menos ainda quais acordos motivaram a liberação do dinheiro.

Outra base da República é o princípio da igualdade, que também é violado pelas emendas de relator. A distribuição dos recursos do orçamento secreto obedece à lógica da barganha: quem vota com o governo, recebe. E ste tipo de cooptação parlamentar exclui a oposição e isso enfraquece o direito das minorias, garantido constitucionalmente.

Como se não bastasse, o orçamento secreto gera a hipertrofia do Parlamento e, na mesma proporção, amesquinha o Executivo. A separação de Poderes, outro postulado da República, também se abala. E as políticas públicas – que deveriam ser cuidadosamente planejadas e implantadas – sofrem grave desmonte com a destinação de recursos orçamentários para obras ou serviços de interesse individual. Isso também estremece a previsibilidade das ações estatais, outro pilar da República.

Nesta quarta-feira, 14, a ministra Rosa Weber, relatora da ação que questiona a constitucionalidade do orçamento secreto, foi dura ao criticar o esquema. Apesar da delicadeza do tema – que envolve uma possível atuação incisiva do Judiciário sobre o Parlamento –, a declaração da inconstitucionalidade é o caminho que se espera do STF, pois isso será defender a República. Isso significará engrandecer a Constituição.

Roberto Dias é advogado e professor de Direito da FGV-SP