Abstenção, votos brancos e nulos: veja os Estados com as maiores taxas nas eleições 2022

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O candidato do PT levou a disputa com 60.345.825 votos, o que representa 50,90% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro, do PL, obteve 58.206.322 votos, o que corresponde a 49,10% dos votos válidos.

Nesta segunda fase da disputa eleitoral, as urnas registraram 1.769.678 votos em branco (1,43%), 3.930.762 votos nulos (3,16%) e 32.200.470 abstenções (20,59%).

Historicamente, o Brasil tem taxa maior de abstenções no segundo turno. No primeiro turno, foram registrados 1.964.779 votos em branco (1,59%), 3.487.874 votos nulos (2,82%) e 32.770.982 abstenções (20,95%). Abaixo, confira os dados de abstenção, votos brancos e votos nulos por estado por estado.

Abstenções

Acre (AC): 28,41%

Amapá (AP): 27,17%

Rondônia (RO): 24,68%

Maranhão (MA): 23,51%

Alagoas (AL): 23,25%

Pará (PA): 22,65%

Mato Grosso (MT): 22,53%

Mato Grosso do Sul (MS): 22,35%

Rio de Janeiro (RJ): 22,24%

Roraima (RR): 21,92%

Votos Brancos

São Paulo (SP): 1,92%

Rio Grande do Sul (RS): 1,765

Distrito Federal (DF): 1,61%

Espírito Santo (ES): 1,6%

Minas Gerais (MG): 1,42%

Paraná (PR): 1,39%

Paraíba (PB): 1,37%

Bahia (BA): 1,35%

Sergipe (SE): 1,35%

Alagoas (AL): 1,31%

Votos Nulos

Alagoas (AL): 5,43%

Paraíba (PB): 5,22%

Pernambuco (PE): 4,94%

Bahia (BA): 4,41%

São Paulo (SP): 4,08%

Sergipe (SE): 3,92%

Amazonas (AM): 3,85%

Mato Grosso do Sul (MS): 3,33%

Espírito Santo (ES): 3,28%

Rio de Janeiro (RJ): 2,88%

Na página de apuração do segundo turno no Estadão é possível visualizar o mapa completo da votação e também os resultados por Estado, cidade e zona eleitoral. Para isso, acesse a página de apuração e clique no Estado desejado, para ver o detalhamento. Também possível escrever o nome da cidade no cambo de busca, onde aparece uma lupa. Depois disso, se quiser ver a quantidade de votos por zona eleitoral, basta clicar no botão ao lado para escolher entre as opções listadas, conforme registro do TSE.

