Acidente em ato de campanha do candidato e lutador Wanderlei Silva deixa 6 feridos no Paraná

Seis pessoas ficaram feridas ao cair de um trio elétrico durante ato da campanha eleitoral do lutador Wanderlei Silva (PP), no centro de Curitiba, na tarde deste sábado, 1º. O atleta é candidato a deputado federal.

O veículo participava de uma carreata e motociata não só para divulgar a candidatura de Silva, mas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três feridos foram socorridos em estado grave. Os outros tiveram ferimentos moderados. Todos foram levados para hospitais da capital paranaense.

O acidente aconteceu logo depois que o caminhão, que estava parado, arrancou na Rua Conselheiro Laurindo, próximo ao cruzamento com a Rua Brasílio Itiberê.

Os feridos caíram do lado esquerdo do veículo, na faixa para estacionamento, após parte da estrutura do trio elétrico ceder. No momento do acidente, a via estava movimentada.

Por meio de redes sociais, o lutador publicou um vídeo em frente a um hospital contando sobre o acidente. Ele conta que estava no caminhão no momento da queda.

“Estávamos eu e meus apoiadores no caminhão de som quando parte da estrutura cedeu e algumas pessoas caíram lá de cima e, infelizmente, acabaram se machucando um pouco”, diz o lutador. Ele afirma ainda que dará informações sobre os feridos.

Por volta das 19 horas, o candidato divulgou nota assinada por sua assessoria jurídica na qual informa que duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital Cajuru, e as demais tiveram apenas ferimentos leves. De acordo com a nota, Silva, sua família e equipe de campanha estavam no hospital, “prestando assistência às famílias e em oração pela pronta recuperação dos envolvidos nesse lamentável acidente”.