Plano Diretor racha bancada do PT em SP e Haddad retira aval à revisão de lei aprovada em sua gestão

Pouco antes das 20h desta segunda-feira, 26, o painel eletrônico da Câmara Municipal de São Paulo confirmou o racha da bancada do PT na votação do texto final do projeto que revisa o Plano Diretor da cidade. Dos 8 integrantes, cinco votaram favoráveis e três foram contra. O placar final foi de 44 votos a favor e 11 contrários.

Incentivados especialmente pelos irmãos Jair Tatto e Arselino Tatto, os colegas Alessandro Guedes, Senival Moura e Manuel Del Rio não apenas apoiaram a versão defendida pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) como discursaram a favor da proposta, recebendo elogios até de parlamentares aliados do governo.

Mas, diferentemente do que afirmou Guedes, a escolha, pela maioria dos petistas, pelo voto sim não teve o aval do ex-prefeito Fernando Haddad, autor do projeto atual. Segundo o Estadão apurou, o atual ministro da Fazenda chegou a liberar a bancada para apoiar a revisão, mas voltou atrás depois de identificar uma brecha no segundo substitutivo que permite uma verticalização acima da prevista no entorno de estações de metrô e de trem. Ponto esse não debatido pelos vereadores petistas.

A repercussão do racha interno do PT e, consequentemente da esquerda - Luna Zarattini, João Ananias e Helio Rodrigues deram os votos contrários -, levou o diretório municipal do partido a soltar uma nota oficial elencando os motivos do apoio. Senival Moura foi o escolhido para ler o documento antes do processo de votação. Nele, o partido afirma que, por meio da elaboração de emendas e de um processo de discussão com o relator (Rodrigo Goulart), conseguiu que suas propostas fossem acatadas, como a não criação das zonas de concessão e do desvio de finalidade do Fundurb (fundo urbanístico) para custear obras de recapeamento na cidade.

“Asseguramos que questões importantes para a cidade fossem preservadas. É um voto favorável para a redução de danos”, finalizou Moura, dizendo ainda que respeita a posição de vereadores do partido que optarem por votar contra. Além dos três petistas e dos seis vereadores do PSOL votaram contra também os vereadores Eliseu Gabriel (PSB) e Cris Monteiro (Novo).

De dentro do plenário, integrantes de movimentos de defesa por moradia popular se dividiram entre aplausos e vaias aos petistas favoráveis ao projeto, enquanto outro grupo de ativistas por moradia pedia o adiamento da pauta, sem sucesso.

Ao longo do dia, as críticas irritaram os petistas, acusados de trabalharem a favor das incorporadoras. Nas redes sociais, uma campanha contrária à revisão do Plano Diretor expôs os parlamentares favoráveis ao projeto, afirmando que os mesmos estavam se vendendo aos interesses do mercado imobiliário. Fotos com o rosto de alguns deles ainda foram espalhadas pela cidade. Ao tentar discursar na tribuna, Jair Tatto ficou bastante irritado ao se deparar com um maço falso de dinheiro deixado na bancada do plenário pelo vereador Toninho Vespoli (PSOL), que alegou ter esquecido. Diante do constrangimento, o petista abriu mão de seu tempo de fala.

Vereador Toninho Vespoli (PSOL) segura maço de dinheiro ao discursar contra o projeto que revisa o Plano Diretor Foto: Tiago Queiroz

O PSOL, aliás, que tem no deputado federal Guilherme Boulos seu pré-candidato à Prefeitura em 2024, fechou acordo pela posição contrária à proposta. Com a bancada unificada, seus parlamentares discursaram não apenas contra o projeto, mas contra o governo Nunes, numa antecipação da campanha eleitoral.

Presente na Casa, o presidente nacional da sigla, Juliano Medeiros, negou que o partido esteja polarizando o tema. Segundo afirmou à imprensa, o PSOL está apenas preocupado com a repercussão do projeto para a cidade. E disse que o apoio do PT a Boulos ainda não está confirmado. “Não estamos aqui debatendo eleições”, disse. Vale mencionar que, não por acaso, os irmãos Tatto são contrários à aliança eleitoral para 2024.

Mesmo longe dos corredores da Câmara, Boulos usou o tema para se posicionar sobre a gestão Nunes. Pelo Twitter, e por meio de entrevistas, o deputado afirmou que a aprovação do projeto iria aprofundar a crise habitacional na cidade. Segundo ele, os “interesses do mercado imobiliário atropelarão as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), fazendo com que elas deixem de ser espaços de garantia de direitos, acabando com uma conquista de anos de luta das organizações sociais”.

As críticas foram rebatidas pelo presidente da Comissão de Política Urbana da Casa, Rubinho Nunes (União Brasil). Segundo o vereador, o objetivo do ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) é dificultar a moradia digna para pessoas pobres e incentivar invasões pela cidade. “Boulos e sua turma sempre usam os pobres”, afirmou Rubinho, que classificou Boulos como “cafetão da miséria”.

Durante os debates no plenário, o presidente da Câmara, vereador Milton Leite (União Brasil), afirmou que uma emenda assegurará a chancela de Zeis à área da Vila Nova Palestina, ocupação liderada por Boulos ainda durante a elaboração do Plano Diretor de 2014. Dessa forma, fica assegurado ao menos no mapa da cidade a marcação de área para produção de moradia popular.

A vitória pontual do MTST, no entanto, não muda o cenário político atual em São Paulo. A aprovação com placar amplo comprova a boa relação entre Executivo e Legislativo e, por enquanto, a manutenção de partidos como PL, Republicanos, União Brasil e PSDB no arco de alianças de Nunes para 2024. Ao incluir parte dos votos petistas no resultado final, a base governista segue conturbando o prometido apoio do PT ao nome de Boulos./COLABORAÇÃO DE PRISCILA MENGUE