Revisão do Plano Diretor de SP cria ‘condições especiais’ para regularizar hospitais e universidades

A versão final da revisão do Plano Diretor de São Paulo, com previsão de ser votada na segunda, 26, abre brecha para a regularização, sem multas, de obras de expansão de hospitais, universidades e polos de ciência. De acordo com artigo incluído pela Câmara Municipal no segundo substitutivo do projeto, a nova lei cria “condições especiais de uso e ocupação do solo aos complexos de saúde, educação e pesquisa existentes na cidade até 31 de julho de 2014 e às suas áreas envoltórias com o objetivo de regularizar, reformar ou construir novas edificações”.

Revisão do Plano Diretor de São Paulo será votada na segunda, 26, com definições sobre o crescimento da cidade Foto: DANIEL TEIXEIRA

A regra, que pode beneficiar, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, na zona sul, prevê que a lista dos complexos afetados seja definida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, com prazo não determinado. Também não está claro o que são as tais “condições especiais de uso e ocupação do solo”, até porque esses são critérios trabalhados não pelo Plano Diretor, mas pela Lei de Uso e Ocupação do solo, mais conhecida como zoneamento.

As mudanças abrangem centros hospitalares e universitários de grande porte localizados em qualquer bairro da capital, até mesmo em regiões de uso estritamente residencial, assim como suas chamadas áreas envoltórias – faixas de 150 metros medidas a partir dos limites dos complexos.

No caso do Einstein, as obras de expansão são executadas dentro de um bairro estritamente residencial, o Morumbi. A única exceção está proposta para imóveis contidos nas áreas verdes protegidas. Mas mesmo a exceção não está explicada na proposta.

Ou seja: apesar de estar publicada desde quarta, 21, a última versão da revisão do plano ainda fará com que os 55 vereadores votem a proposta no escuro, sem saber exatamente qual será o impacto tanto financeiro como urbanístico da alteração. E, para piorar, não há um mapa anexo ao projeto que mostre ao menos quais são os complexos contemplados.

De acordo com o relator do projeto, vereador Rodrigo Goulart (PSD), a alteração no texto não prevê qualquer tipo de anistia, mas a regularização de obras de grande porte existentes na cidade. “A inclusão dessa possibilidade, inclusive, foi uma demanda recebida durante as audiências públicas. Caberá à Prefeitura definir quem poderá ser atendido”, disse. A medida também precisará ser sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Críticas

A falta de dados que embasem as mudanças na principal legislação urbanística da cidade tem sido criticada pela sociedade civil que participa das audiências públicas, assim como alterações de última hora. A inclusão do artigo que prevê regularizar obras de hospitais e universidade foi conhecido apenas cinco dias antes da data marcada para a votação em plenário.

Nos últimos dias, movimentos de moradia fizeram atos pela cidade pedindo mais debate. Pelas redes sociais, a campanha #SPnãoestáàvenda incentiva os moradores a enviarem mensagens aos vereadores a fim de adiar a votação ou modificar o projeto. Entre os principais pontos levantados estão o aumento da área da cidade passível de verticalização com prédios sem limite de altura e, mais recentemente, a isenção de ISS a clubes de futebol Palmeiras, São Paulo e Corinthians.