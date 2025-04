Advocacia do Senado recorre de liminar que desobriga a participação de Deolane em CPI

A Comissão investiga a atuação de influenciadores para atrair novos apostadores para as Bets. A convocação ocorreu a partir do requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF).

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, afirmou que a presença de Deolane na CPI seria importante para explicar os relatórios de inteligência financeira (RIF). “Mas ela, pelo jeito, não quer responder”, disse. Por fim, destacou que o colegiado “não quer indiciar ninguém sem entender”.