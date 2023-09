A advogada Daniela Teixeira, indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta terça-feira, 29, tentou se aproximar da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, quando participou da comitiva que foi acompanhar o recebimento do prêmio Camões pelo compositor Chico Buarque, em Portugal.

Daniela Teixeira, de rosa, publicou nas redes sociais uma foto ao lado do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo (esq.), do deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP) e do senador Renan Calheiros (MDB-AL) Foto: Instagram

O episódio foi registrado em maio pela Coluna do Estadão. A entrega do prêmio foi no dia 24 de abril. Buarque havia sido contemplado com ele em 2019, mas Jair Bolsonaro (PL), então presidente, se recusou a cumprir as etapas necessárias para chancelar a premiação. Por isso, só na gestão de Lula o compositor pode recebê-la.

Outros candidatos à vaga para a qual Daniela foi indicada também buscaram fazer a mesma aproximação com Janja, por conta da influência que ela tem no governo.

Daniela Teixeira foi indicada pelo presidente Lula para vaga da advocacia no STJ Foto: Instagram

Na ocasião, Daniela Teixeira, que já despontava como uma das favoritas, publicou nas suas redes sociais fotos ao lado do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, do senador Renan Calheiros (MDB-AL), aliado de Lula e que tem buscado reconquistar protagonismo político na atual legislatura, e do deputado Emídio de Souza (PT-SP). Ela também posou ao lado do presidente.

Daniela é advogada criminalista e foi a Portugal junto com membros do Grupo Prerrogativas, composto de membros da comunidade jurídica críticos à Operação Lava Jato e próximos do Partido dos Trabalhadores (PT). “Ela já é uma de nós e foi convidada a viajar com a gente”, disse na época o advogado Marco Aurelio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas.

A advogada foi escolhida para a lista sêxtupla elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em seguida, figurou a lista tríplice definida pelo STJ, encaminhada a Lula. Ela foi presidente da seccional do Distrito Federal e atuou por 26 anos apenas perante as Cortes Superiores (STF, STJ e TSE).

No Diário Oficial da União desta quarta-feira, 30, foi publicada a escolha do presidente em mensagem destinada ao Senado. Caso seja aprovada pelo Legislativo, Daniela ocupará na Corte uma cadeira destinada à advocacia, que ficou vaga com a aposentadoria do ministro Felix Fischer.