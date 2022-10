Advogada Taís Gasparian e Instituto Tornavoz recebem prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2022

A advogada Taís Gasparian e o Instituto Tornavoz receberam o prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2022, da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Criado e dirigido por ela, o Instituto defende pessoas que respondem processos judiciais por exercerem a liberdade de expressão e de pensamento e que têm dificuldade de contratar um profissional para as representarem. Taís Gasparian também é advogada do jornal Folha de S.Paulo.

Taís e a entidade recebem a homenagem por terem expandido a defesa da liberdade de imprensa em um ambiente de crescentes ameaças e dificuldades ao jornalismo. “Queremos destacar a iniciativa e usar esse momento para refletir sobre os riscos à imprensa, que é a base de qualquer ambiente democrático. Estamos assistindo agressões e violências contra jornalistas, em um ritmo e densidade que nunca vimos, particularmente, mulheres, que é ainda mais grave”, afirma o presidente-executivo da ANJ, o jornalista Marcelo Rech.

Tais Gasparian e Instituto Tornavoz ganha prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2022 Foto: Divulgação/Instituto Claro

A Tornavoz também colabora na promoção do debate e da valorização desses direitos, por meio da participação em processos estratégicos e de ações de conscientização. “Muitos veículos de pequeno e médio porte e blogueiros, que fazem suas comunicações nas redes sociais, não têm como se defender por falta de recursos ou não fazem uma defesa apropriada. Então, ela expandiu os limites da liberdade de imprensa”, completa Rech.

O prêmio será entregue no dia 1º de dezembro, às 10h15, no Auditório ESPM Tech, em São Paulo, e será seguido de um painel sobre liberdade de imprensa. A escolha do vencedor do prêmio é feita por consenso entre os 15 membros da diretoria da ANJ. Não existe limitação de quem possa receber. Desde 2008, na sua primeira edição, já foram homenageados veículos de imprensa, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Projeto Comprova.