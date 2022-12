Advogado crítico da Lava Jato, Augusto Botelho assumirá a Secretaria Nacional de Justiça

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou nesta terça-feira, 20, novos nomes que comporão a pasta. Entre eles, está o do advogado criminalista Augusto Botelho, que vai assumir a chefia da Secretaria Nacional de Justiça. Membro do Grupo Prerrogativas e crítico da Lava Jato, Botelho concorreu ao cargo de deputado federal pelo PSB em São Paulo nesta eleição, mas não foi eleito.

Edmar Camata será o novo diretor geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), instituição da qual faz parte desde 2006. A decisão também foi anunciada nesta terça-feira. Camata é atualmente secretário de Estado de Controle e Transparência no Governo do Espírito Santo.

Dino também anunciou que serão criadas “novas estruturas” para fortalecer a atuação da Polícia Federal, de acordo com o que foi deliberado em reunião com Andrei Rodrigues, futuro diretor do órgão, e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre elas, está a nova Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, que ficará a cargo do delegado Humberto Freire de Barros.

Augusto de Arruda Botelho é filiado ao PSB Foto: Silvana Garzaro

Na sexta-feira passada, 16, Dino já havia anunciado os nomes de Wadih Damous (Secretário Nacional do Consumidor), Tamires Sampaio (coordenadora do Pronasci) e Sheila de Carvalho (assessora especial e coordenadora do Conare). Andrei Rodrigues será o diretor da PF e Diego Galdino ocupará a cadeira de secretário-executivo, número 2 da pasta.

Recebi - e aceitei honrado e emocionado - o convite para ser o novo Secretário Nacional de Justiça.



Agradeço imensamente a confiança do futuro Ministro @FlavioDino.



Muito trabalho pela frente! — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) December 20, 2022

Em conversa com o Estadão, Botelho disse que recebeu o convite de Flávio Dino como “um grande desafio, muito honrado, impactado e emocionado” e que, por não ter participado da equipe de transição, vai se reunir com o futuro ministro antes de comentar os planos à frente da secretaria. O primeiro encontro deve acontecer nesta quarta-feira, 21.