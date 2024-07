Advogado de Adélio Bispo assume defesa de Doutor Jairinho, acusado da morte do menino Henry Borel

Jairinho está preso preventivamente no complexo penitenciário de Gericinó, também conhecido como Bangu, desde abril de 2021. O ex-vereador e a ex-namorada dele, Monique Medeiros, são acusados de homicídio qualificado, com emprego de crueldade e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eles aguardam pela escolha da data do julgamento popular pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Zanone ficou conhecido após advogar para Adélio Bispo após o atentado contra Bolsonaro em Juiz de Fora (MG). Além dele, o advogado também representou o ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, mais conhecido como Bola. Em 2019, ex-PM foi condenado a 27 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, ex-namorada do goleiro Bruno Fernandes.