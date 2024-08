Advogado diz ter sido filiado por Pablo Marçal ao PRTB sem saber: ‘Falsidade ideológica’

De acordo com a inicial, Caires Filho participou de um evento do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), em 2022, liderado por Marçal. Na ocasião, ele afirma ter passado dados pessoais a Marçal. Com a saída de Marçal do Pros rumo ao PRTB, os dados de filiados teriam sido encaminhados para a nova legenda do ex-coach, citaram na inicial da ação.

“Tal ato gerou um processo na Justiça Eleitoral, onde o autor manifestou sua filiação ao Partido Progressistas (PP), juntando sua ficha assinada de filiação e declaração de deferimento de filiação devidamente assinada pelo partido. Tudo isso conforme prova a inclusa a capa do processo eleitoral. O réu vai tentar alegar que não tem conhecimento nem responsabilidade sobre o fato em questão, que nunca teria orientado a nenhum de seus colaboradores para fazer afiliação do autor no PRTB, contudo, isso não é verdade”, cita a advogada do autor na ação.