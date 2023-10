Aécio Neves dá dicas culturais: a amizade sincera e a história dos líderes mundiais mais influentes

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) é fã do cantor Renato Teixeira e não conseguiu fugir da série americana Succession. Essas são duas das dicas que o ex-governador de Minas, ex-presidente da Câmara e candidato à presidência da República em 2014 dá na série para Ver, ouvir e pensar do Estadão.

O tucano mineiro também apresenta sugestão de livro que tem relação com o mundo da política, mas serve para quem quer conheceu um pouco da história recente mundial por meio de seus líderes.

Um livro

Aécio recomenda um camalhaço de 544 páginas. É para quem tem fôlego. Trata-se do livro “Liderança”, de Henry Kissinger. A obra do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos reúne relatos sobre seis lideranças com quem ele conviveu e que marcaram o destino do planeta no século XX.

“Ele é uma das mais importantes figuras da vida internacional da segunda metade do século passado. A obra fala da sua experiência com líderes mundiais, como Konrad Adenauer, chanceler que reconstruiu a Alemanha pós-guerra; Margareth Thatcher, primeira mulher a ser primeira-ministra da Inglaterra, que liderou uma agenda extremamente reformista”, resume Aécio, explicando: “Vale a leitura, porque ela nos remete aos tempos da boa política, feita em benefício das pessoas”.

Uma série

Produzida pela HBO Max, a série Succession está entre as preferidas de Aécio Neves. Ele admite que não perdeu um capítulo da história, cuja quarta temporada se encerrou em maio deste ano. A série estreou em 2018 e ganhou 13 Emmy, prêmio concedidos às produções de TV. Ela fala da disputa familiar pelo controle de um conglomerado de mídia de nome Waystar Royco.

O roteirista britânico Jesse Armstrong diz que se inspirou em três empresários para compor o personagem de Logan Roy: Rupert Murdoch, Sumner Redstone e Robert Maxwell. “Quem começar a ver só vai deixar de ver no seu final”, diz o deputado. .





Uma música

Autor da música “Amizade sincera”, Renato Teixeira conta que quando apresentou a música num festival internacional não entendeu porque teve briga na plateia. A música fala exatamente o contrário. Dos amigos de fé que “não trazem dentro da boca palavras fingidas”. Aécio diz que ouve repetidamente a canção. “Ouço muito quando estou em Minas”.

