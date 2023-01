Aécio ironiza baixa popularidade de Dilma e alta da inflação

Brasília - O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), ironizou o resultado da pesquisa CNI-Ibope divulgada nesta quarta-feira, 1. A pesquisa mostra que o governo da presidente Dilma Rousseff é aprovado por apenas 9% da população. "É isso que temos no Brasil hoje, uma inflação que caminha para ser maior do que a popularidade da presidente da República", disse. Segundo levantamento feito semanalmente pelo Banco Central, a estimativa do mercado para a inflação deste ano, medida pela IPCA, já alcançou 9%.

Casal posa para fotos em meio a uma floresta de luzes LED, em Kuala Lumpur. Foto: Manan Vatsyayana/AFP

Para o tucano, está claro que Dilma perdeu a "capacidade de governabilidade" e, por isso, há hoje no Brasil "um vácuo de poder".

Apesar das críticas, Aécio evitou engrossar o coro do líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima (PB), que pediu a renúncia de Dilma na tribuna da Casa. "É uma posição do líder que tem que ser respeitada. Mas, como presidente do PSDB, tenho tido toda cautela, inclusive nas discussões com o conjunto das oposições", afirmou.