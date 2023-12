Sabatinas, vetos presidenciais, propostas econômicas e CPI marcam agenda pré-recesso no Congresso

O Congresso Nacional tem uma pauta extensa nesta penúltima semana antes do recesso parlamentar, com a corrida contra o tempo para aprovação de projetos que dão corpo à pauta econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sabatinas e votações dos indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) e criação da CPI da Braskem.

Fernando Haddad tem desmarcado compromissos para focar na aprovação da agenda econômica no Legislativo. Os esforços enfrentam ainda discordâncias no próprio PT. Enquanto o ministro petista diz que não existe correspondência entre déficit e avanço do Produto Interno Bruto (PIB), Gleisi Hoffmann, presidente da sigla, critica a meta fiscal de déficit zero para 2024 e defende sua flexibilização.

As propostas em tramitação, como a reforma tributária, a medida provisória que trata da subvenção do ICMS e a regulamentação das apostas esportivas, cruciais para que o governo tenha mais chances de cumprir a meta fiscal no próximo ano e que podem dar um fôlego de arrecadação de R$ 47 bilhões, segundo Haddad, disputarão espaço com outros itens da agenda dos congressistas.

Além das votações das pautas econômicas durante as sessões ao longo da semana, estão marcadas para quarta-feira, 13, as apreciações dos nomes de Flávio Dino, para vaga no STF, e Paulo Gonet, para o comando da PGR, no Senado, pela primeira vez no formato de sabatina dupla.

O Congresso votará ainda, em sessão conjunta na quinta-feira, 14, os vetos presidenciais, depois de a análise ter sido adiada quatro vezes.

Nesta terça-feira, 12, está prevista a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem no Senado, que deve se debruçar sobre os impactos das minas da empresa em Maceió (AL). Também na Casa, está prevista para esta terça a votação do projeto que regulamenta as apostas esportivas no País.

Confira a seguir todas as propostas que serão apreciadas no Congresso nesta semana.

Plenário do Senado: análise de projetos da pauta econômica e indicações ao STF e à PGR estão na pauta Foto: Waldemir Barreto/Agencia Senado

Sabatina de Dino e Gonet

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu “inovar” e unificar as sabatinas de Flávio Dino e Paulo Gonet no colegiado. A sessão conjunta está marcada para quarta-feira.

O formato inédito, entretanto, é visto com ressalvas por senadores da oposição, pelo potencial de reduzir a artilharia sobre o atual ministro da Justiça indicado ao STF. Dino sofre mais resistência no Congresso em relação a Gonet, indicado à PGR. Ainda assim, a tendência é que os dois sejam aprovados. Os senadores adiantaram ao Estadão o que eles pretendem perguntar a Dino.

Para serem aprovados, os indicados pelo presidente passam por duas votações. A primeira, na própria CCJ após a sabatina, onde precisam obter o voto da maioria simples (maioria dos presentes) na sessão. O colegiado possui 27 membros e a votação é secreta. No plenário do Senado, também em votação secreta, o indicado precisa ter maioria absoluta dos votos, ou seja, o apoio de ao menos 41 dos 81 senadores.

Vetos presidenciais

Na quinta-feira, o Congresso Nacional se reunirá para analisar vetos presidenciais nos textos da nova regra fiscal, do marco temporal da demarcação das terras indígenas, e do voto de qualidade a favor do governo nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Subvenção do ICMS

Principal aposta do ministro da Fazenda e também a que tem maior resistência no Congresso, a medida provisória (MP) que trata da subvenção do ICMS deve ter o parecer apreciado e lido nesta terça-feira, na comissão mista. A MP fecha brechas para grandes empresas pagarem menos tributos federais, descontando incentivos fiscais concedidos pelos Estados.

Na visão da equipe econômica, o objetivo da MP não é acabar com a possibilidade de realizar o abatimento dos impostos federais, mas fixar um “torniquete” para diminuir a sangria de recursos dos cofres públicos. O governo espera que a medida ajude na arrecadação de R$ 35,3 bilhões em 2024, se for aprovada.

Reforma tributária

A segunda votação da reforma tributária na Câmara está prevista para esta semana na Câmara, após mudanças feitas pelo Senado há cerca de um mês. O relator da proposta na Casa, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), avalia que a nova votação deve se concentrar em dois temas centrais: a extensão dos benefícios tributários a montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) da Zona Franca de Manaus.

LDO 2024

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso deve votar nesta terça-feira o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, responsável por elaborar as regras orçamentárias do ano seguinte.

A previsão é que haja uma reserva de cerca de R$ 11 bilhões para emendas de comissão no próximo ano. As comissões que vão administrar esses recursos são os colegiados permanentes das duas Casas. A Câmara tem 30 comissões, e o Senado, 11.

Apostas esportivas

A votação do projeto que regulamenta e institui taxação sobre sites e aplicativos de apostas esportivas no Brasil, as chamadas bets, está prevista para esta terça-feira no Senado. O texto que irá à votação recebeu mais de 80 emendas dos senadores.

O relator do projeto, senador Angelo Coronel (PSD-BA), estima que o governo deve arrecadar R$ 10 bilhões com a proposta por ano. Caso aprovado no Senado, o projeto volta para a Câmara, que decidirá se acata as mudanças feitas na Casa vizinha ou não.

CPI da Braskem

A sessão está marcada para as 15h desta terça-feira e será comandada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor do pedido de abertura e parlamentar mais velho indicado para a comissão. Nesse primeiro encontro, será eleito o presidente do colegiado, que será responsável por nomear o relator e o vice-presidente.

A comissão deve se debruçar sobre os impactos da extração de sal-gema pela empresa em Maceió (AL), que provocou o afundamento de bairros e a retirada de milhares de pessoas de suas casas. Uma das barragens rompeu parcialmente no último domingo, 10. O acordo feito pela companhia com a prefeitura também estará no alvo dos senadores.