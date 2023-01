Agenda de Lula já programa viagens internacionais; confira os países

Em apenas dois dias úteis no cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já conta com uma lista de convites para visitas internacionais. As futuras viagens casam com a estratégia do petista de reposicionar o Brasil no cenário internacional e reatar algumas relações com organizações de outros países.

O primeiro convite veio de um amigo próximo de Lula, o presidente da Argentina Alberto Fernández. O argentino confirmou a presença de Lula ainda neste mês no país, no dia 23. A viagem se dá para a participação do petista em um encontro da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Buenos Aires. A volta do Brasil ao evento remonta o cenário político latino, já que o governo Bolsonaro se afastou do Celac em 2020 devido à presença dos governos de Cuba e da Venezuela - este último representado por Nicolás Maduro, com quem o novo governo promete restabelecer relações.

Alberto Fernández e Lula em reunião no Palácio de Itamaraty, em Brasília. Foto: André Borges/EFE

Lula também já tem um evento marcado para abril em Portugal. A informação foi confirmada pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Além de visitar o país, o petista irá participar da cerimônia de entrega do Prêmio Camões a artistas brasileiros.

No final de dezembro, o ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que Lula terá também um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A data, entretanto, ainda não foi divulgada.

No primeiro dia útil do mandato, Lula realizou um conjunto de encontros com chefes de Estado e representantes internacionais. Líderes estrangeiros disseram que o Brasil estará “de volta” ao cenário internacional e a organismos multilaterais com o novo governo.