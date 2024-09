Agente da Abin que participou da campanha de Tarcísio é demitido por abandono de cargo

Em 17 de outubro, Tarcísio de Freitas visitava Paraisópolis quando sua agenda foi interrompida por um tiroteio. O episódio resultou na morte de um homem identificado como Felipe Lima, de 27 anos. Ele tinha passagens criminais por roubo e tráfico de drogas, apurou o Estadão na época.

Durante o ocorrido, Paíva pediu para um cinegrafista apagar as filmagens da confusão causada pelos disparos. O então candidato, Tarcísio, confirmou a história. “Ele pediu o seguinte: ‘olha, apaga isso, apaga aquilo’, sabe por quê? Preocupação com as pessoas, porque lá tinha equipe de produção, lá tinha equipe de comunicação, lá tinha outros profissionais, porque a campanha vai acabar, mas a vida das pessoas prossegue, e a preocupação foi com a segurança”, justificou no debate da TV Globo para o governo de São Paulo.