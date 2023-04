Agrishow cancela cerimônia de abertura após polêmica com o governo

A Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola do País, anunciou na noite deste sábado, 29, que cancelou a cerimônia de abertura que estava marcada para acontecer na segunda-feira, 1º de maio. Os organizadores do evento disseram que a decisão foi tomada em virtude de “toda a repercussão gerada pela cerimônia”. O restante do evento está mantido e deve ocorrer normalmente entre os dias 1º e 5 de maio, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

A repercussão negativa citada pela nota ocorreu após o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmar que não compareceria na cerimônia de abertura, em virtude da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A organização teria sugerido que Fávaro comparecesse no dia seguinte em vez do dia de abertura. Como mostrou o Estadão, o governo federal esperava utilizar o evento para anunciar um crédito extra para o Plano Safra.

Legenda: Feira de agronegócio ocorre entre os dias 1º e 5 de maio. Foto: Agrishow/Divulgação

A presença do ex-presidente em detrimento do governo atual gerou desconforto no Planalto. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, informou que o Banco do Brasil retiraria o patrocínio da feira. O banco público afirmou que comparecerá “de forma comercial” no evento.

A Agrishow espera receber 190 mil visitantes que poderão ver os produtos exibidos por mais de 800 empresas. A nota divulgada na noite deste sábado diz que a Agrishow continuará conectando produtores e as empresas de tecnologia agrícola. “Reiteramos o convite para que mantenha a sua agenda de visita ao evento para conhecer as inovações que estão ampliando a competitividade e desenvolvimento do setor”, diz a nota.