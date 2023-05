Ajuda do PT garante a Tarcísio aprovação de salário mínimo paulista maior que o de Lula

A aprovação do aumento do salário mínimo paulista pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) ocorreu após um acordo entre a base e a oposição. A votação foi realizada de forma simbólica, quando os deputados não precisam se posicionar individualmente. A estratégia assegurou os R$ 1.550 propostos pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) – acima dos R$ 1.320 definidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O novo piso está à espera da sanção do chefe do Palácio dos Bandeirantes para entrar em vigor.

A oposição afirma que os aliados de Tarcísio não conseguiriam garantir quórum mínimo para aprovar o projeto sem a ajuda de parlamentares do PT e do PSOL. Se a votação nominal fosse solicitada por um líder nesta quarta-feira, 10, seriam necessários 48 votos para chancelar a iniciativa.

Parlamentares aprovaram aumento do salário mínimo em votação simbólica Foto: Rodrigo Costa/Alesp

Mesmo com o plenário cheio em algumas ocasiões, os parlamentares iam e voltavam dos gabinetes ao longo da sessão. Isso levantou a possibilidade de faltar deputados no exato momento da votação, que ocorreu ao longo do segundo expediente. O acordo para fechar a questão em votação simbólica foi feito no intervalo da sessão, o que contornou o risco de falta de quórum.

“O governo não tinha número para aprovar com verificação nominal. Pediram se era possível não verificar (nominalmente) e fizemos um acordo. A gente achou melhor fazer um gesto”, disse o líder do PT na Alesp, Paulo Fiorilo.

Os deputados governistas negam que houvesse temor de ausência de parlamentares no momento da votação. O líder do governo na Alesp, Jorge Wilson (Republicanos), afirmou que “aceitou incluir na redação emendas de duas bancadas da oposição” e que, por isso, foi fechado um acordo. “A base aliada estava presente com número bem superior a 48 deputados”, disse ao Estadão. O projeto foi aprovado com a inclusão da categoria de cuidador de idosos entre as beneficiadas pela medida.

Líder do PL na Alesp, o deputado Carlos Cezar disse ter convicção de que haveria votos suficientes mesmo em caso de voto nominal. “Foi apenas um entendimento, já que todos eram favoráveis, e inclusive da oposição havia alguns deputados que não estavam presentes. Oposição e governo entenderam que não havia necessidade de votação nominal, já que ninguém votaria contra.”

Apesar da versão de Wilson e Cezar, deputados de partidos aliados a Tarcísio dizem nos bastidores que o projeto deveria ser de fácil aprovação, e a simples dúvida se haveria quórum no momento da votação mostra desarticulação. A base do governador conta com 53 deputados, mas se espera que partidos declarados “independentes”, como o PSDB, o Cidadania e o Solidariedade, também votem de forma favorável a Tarcísio, o que daria ao governador o controle de mais de dois terços da Alesp.

Acordo

Durante a sessão de quarta, o acordo foi anunciado por Wilson após o intervalo entre expedientes. “Houve acordo entre os líderes desta Casa no sentido de nós adiantarmos a votação”, disse. Ele se comprometeu, como parte da negociação, a levar ao governo duas pautas da oposição, entre elas um pedido de reajuste salarial atrelada ao Índice de Preços do Consumidor (IPC).

“Assumo o compromisso de tentar construir com o governo, fazer todos os esforços, para que consiga bom entendimento em relação aos próximos reajustes com base no IPC. Compromisso para que a gente possa aprovar esse projeto”, disse Wilson.

Na ocasião, o deputado Gil Diniz (PL) cobrou a participação dos colegas de bancada em plenário. “Outras discussões necessárias ao Estado serão votadas nas próximas semanas, como o reajuste dos nossos policiais militares e civis. Eu subo aqui para solicitar que os nossos 19 deputados estejam presentes aqui para votação se for necessário”, afirmou. ”Nós sabemos da construção de um acordo para que seja votado simbolicamente e seja aprovado esse projeto, mas nós não podemos nos dar ao luxo de arriscar algo tão caro ao nosso Estado”, disse. O PL tem a maior bancada na Alesp.

Ainda na sessão, Fiorilo defendeu que o acordo foi apresentado como um gesto para evitar a derrubada da votação. “Entendemos que nossa posição é um gesto ao governo e portanto não pediremos verificação nominal porque é possível que não haja voto suficiente para aprovar depois desse amplo debate”, afirmou. Ele foi rebatido por colegas no plenário. O Estadão solicitou o quórum da sessão deliberativa desta quarta, mas, até a publicação deste texto, não havia obtido resposta.