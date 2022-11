Alckmin anuncia Boulos, Raí e Neca Setubal para a equipe de transição; veja lista

Publicidade

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta segunda-feira, 14, novos momes da equipe de transição do governo Lula para os grupos técnicos de Educação, Esportes, Infraestrura, Cidades e Juventude. Destaque para os nomes de Guilherme Boulos na equipe de Cidades, Neca Setubal (Educação) e Raí (Esportes).

Boulos foi o deputado federal mais votado por São Paulo, com 1.001.472 votos e o segundo mais votado do Brasil este ano. Nasceu em São Paulo, em 1982, e é filho de um casal de médicos. Formou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e é mestre em psiquiatria pela mesma universidade. Membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Boulos foi candidato à Presidência em 2018 e concorreu à prefeitura de São Paulo em 2020. Em ambas as ocasiões, concorreu pelo PSOL e foi derrotado.

Maria Alice Setubal, de 71 anos, é mais conhecida como Neca. Umas das herdeiras do grupo Itaú, é reconhecida por anos de atuação na educação pelo terceiro setor. Ela preside o Conselho da Fundação Tide Setubal e é histórica apoiadora de Marina Silva (Rede), eleita deputada federal. Formada em Ciências Sociais, com mestrado em Ciência Política e doutorado em Psicologia da Educação.

Neca preside o Conselho da Fundação Tide Setubal Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

Raí tem 57 anos e fez carreira no São Paulo, onde foi bicampeão da Libertadores (1992 e 1993) e campeão do mundo (1992). Pela seleção brasileira, conquistou a Copa do Mundo de 1994. Jogou ainda no Botafogo de Ribeirão Preto e no Paris Saint-Germain. Após se aposentar dos gramados, foi diretor de futebol do São Paulo e deixou o cargo no ano passado. Comanda a Fundação Gol de Letra.

Veja os principais nomes anunciados por Alckmin:

Educação

Maria Alice Setubal (educadora)

Priscila Cruz (presidente-executiva do Todos Pela Educação)

Henrique Paim (ex-ministro da Educação)

Teresa Leitão (senadora eleita por Pernambuco)

Binho Marques (ex-governador do Acre)

Esportes

Edinho Silva (prefeito de Araraquara)

Nadia Campeão (ex-vice-prefeita de São Paulo)

Raí (ex-jogador)

Ana Moser (ex-atleta de vôlei)

Marta Sobral (ex-atleta de basquete)

Infraestrutura

Paulo Pimenta (deputado federal PT-RS)

Miriam Belchior (ex-ministra)

Gabriel Galípolo (economista)

Maurício Muniz (ex-ministro)

Vinicius Marques (ex-presidente do Cade)

Cidades

Ermínia Maricato (arquiteta urbanista)

Guilherme Boulos (deputado federal eleito PSOL-SP)

Márcio França (ex-governador de São Paulo)

João Campos (prefeito do Recife)

José De Filippi Júnior (prefeito de Diadema)

Geraldo Magela (ex-deputado federal)

Rodrigo Neves (ex-prefeito de Niterói)

Nabil Bonduki (arquiteto, ex-vereador de São Paulo)

Juventude

Marcos Barão (MDB)

Sabrina Santos (Unas)

Bruna Chaves (presidente da UNE)

Thiago Augusto Morbac (presidente nacional da União da Juventude Socialista)