Lula inclui filho de José Dirceu no grupo de transição; Frota também fará parte da equipe

Publicidade

BRASÍLIA - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta terça-feira, 22, novos nomes indicados por partidos políticos e que vão compor os grupos técnicos da fase de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os nomes está o do deputado Alexandre Frota (Pros-SP) para compor a equipe de Cultura. Foi anunciado ainda o nome de Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, para apoiar os trabalhos no grupo de Turismo.

Além do PT, 11 partidos foram contemplados: Avante, MDB, PCdoB, PDT, PROS, PSB, PSD, Psol, PV, Rede e Solidariedade. Dos 99 nomes, 39 são petistas, o equivalente a 39% dos nomes anunciados. Em seguida, PSD (12), PSB (11), PDT (11), PCdoB (7) e MDB (5).

“Esses são os parlamentares dos vários partidos políticos que vão integrar o grupo parlamentar. É o grupo técnico da transição, é importante, porque eles vão acompanham os projetos que estão em discussão na Câmara e no Senado federal” comentou Alckmin. O vice destacou ainda o papel dos grupos na definição da lei orçamentária e a agenda legislativa e de políticas públicas.

Ex-bolsonarista, o deputado Alexandre Frota passou a fazer oposição ao presidente da República e defendeu voto em Lula na eleição Foto: Dida Sampaio / Estadão

O gabinete de transição é composto por 31 Grupos Técnicos, responsáveis pela produção de um relatório final, com diagnóstico abrangente de cada área, reunindo informações sobre o funcionamento e a atuação dos órgãos e entidades que compõem a administração pública federal. Eles devem identificar os riscos, fazer alertas, apontar ilegalidades e necessidades de apuração por parte dos órgãos de controle. Além disso, podem propor medidas que exijam a tomada de decisão no início do novo governo.

Os grupos devem entregar, até o dia 30 de novembro, um diagnóstico preliminar, com alertas dos órgãos de controle, uma análise da estrutura de cada área e uma lista preliminar com sugestões de atos normativos que devem ser revogados a partir de janeiro de 2023.

Até o dia 11 de dezembro, os grupos devem apresentar um relatório final, com análise dos programas implementados pela atual gestão, assim como dos programas das gestões do PT que foram descontinuados.

Continua após a publicidade

Os 92 parlamentares anunciados por Alckmin são de 24 estados. Os com mais representantes são Rio de Janeiro e Minas Gerais, cada um com 11. São Paulo e Bahia têm 10, cada. Pernambuco e Ceará, nove. Os demais têm no máximo três representantes.

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) esteve ao lado de Alckmin no anúncio e confirmou que um dos objetivos era contemplar partidos que estavam na coligação de Lula. “A política tem disso”, afirmou. “Foi feito um exercício para buscar quem tem acúmulo de trabalho nesses temas para ajudar a transição e dizer o que precisa ser votado”.

Veja a lista anunciada:

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Irajá Abreu (PSD-TO)

Carlos Tito (Avante-BA)





Continua após a publicidade

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

Carol Dartora (PT-PR)

Dulce Miranda (MDB-TO)

Tereza Nelma (PSD-AL)

Washington Quaquá (PT-RJ)





CENTRO DE GOVERNO

Continua após a publicidade

Jaques Wagner (PT-BA)

José Guimarães (PT-CE)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Marcio Macedo (PT-CE)

Reginaldo Lopes (PT-MG)





CIDADES

Continua após a publicidade

Afonso Florence (PT-BA)

Hildo Rocha (MDB-MA)

Jilmar Tatto (PT-SP)

Leônidas Cristino (PDT-CE)

Luizianne Lins (PT-CE)

Marcio Jerry (PCdoB-MA)

Natália Bonavides (PT-RN)

Continua após a publicidade

Waldenor Pereira (PT-BA)





CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Expedito Neto (PSD-RO)

Leo de Brito (PT-AC)





COMUNICAÇÕES

Continua após a publicidade

André Figueiredo (PDT-CE)

Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Rui Falcão (PT-SP)





CULTURA

Alexandre Frota (PROS-SP)

Benedita da Silva (PT-RJ)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Marcelo Calero (PSD-RJ)

Túlio Gadêlha (Rede-PE)





DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Bira do Pindaré (PSB-MA)

Bohn Gass (PT-RS)

Célio Moura (PT-TO)





DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gervásio Maia (PSB-PB)

José Ricardo (PT-AM)

Júlio Cesar (PSD-PI)

Marília Arraes (Solidariedade-PE)

Milton Coelho (PSB-PE)

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Paulo Guedes (PT-MG)

Rogério Carvalho (PT-SE)





DIREITOS HUMANOS

Rejane Dias (PT-PI)

Duda Salabert (PDT-MG)





EDUCAÇÃO

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Ana Pimentel (PT-MG)

Danilo Cabral (PSB-PE)

Idilvan Alencar (PDT-CE)

Reginaldo Veras (PV-DF)





ESPORTE

Leila do vôlei (PDT-DF)





IGUALDADE RACIAL

Daiana Santos (PCdoB-RS)

Dandara Tonantzin (PT-MG)

Talíria Petrone (PSol-RJ)





INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

José Neto (PT-BA)

Sidney Leite (PSD-AM)

Zenaide Maia (PROS-RN)





INFRAESTRUTURA

Acyr Gurgacz (PDT-RO)

Edilázio Junior (PSD-MA)

José Priante (MDB-PA)

Henrique Fontana (PT-RS)

Sebastião Oliveira (Avante-PE)





JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Adriana Accorsi (PT-GO)

Tadeu Alencar (PSB-PE)

Valtenir Pereira (MDB-MT)





JUVENTUDE

Miguel Angelo (PT-MG)





MEIO AMBIENTE

Alessandro Molon (PSB-RJ)

Celio Studart (PSD-CE)

Joao Carlos Bacelar (PV-BA)

Nilto Tatto (PT-SP)

Rodrigo Agostinho (PSB-SP)





MINAS E ENERGIA

Odair Cunha (PT-MG)





MULHERES

Erica Kokay (PT-DF)

Lídice da Mata (PSB-BA)





PESCA

Ana Paula Lima (PT-SC)

Zé Airton (PT-CE)





PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Mauro Benevides (PDT-CE)

Pedro Paulo (PSD-RJ)

Renildo Calheiros (PCdoB-PE)





PREVIDÊNCIA SOCIAL

Maria Arraes (Solidariedade-PE)

Ricardo Silva (PSD-SP)





RELAÇÕES EXTERIORES

Arlindo Chinaglia (PT-SP)





SAÚDE

Bruno Farias (Avante-MG)

Chico D’Angelo (PDT-RJ)

Daniel Soranz (PDT-RJ)

Dimas Gadelha (PT-RJ)

Eduardo Costa (PSD-PA)

Jorge Solla (PT-BA)

Luciano Ducci (PSB-PR)

WelIton Prado (PROS-MG)





TRABALHO

Afonso Motta (PDT-RS)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Rogério Correia (PT-MG)

Vicentinho (PT-SP)





TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE

Alencar Santana (PT-SP)

Camilo Capiberibe (PSB-AP)





TURISMO

André de Paula (PSD-PE)

Felipe Carreras (PSB-PE)

Luís Tibé (Avante-MG)

Wolney Queiroz (PDT-CE)

Zeca Dirceu (PT-PR)