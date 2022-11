Alckmin anuncia Janones, Marina e advogado de Lula na equipe de transição; veja nomes

Publicidade

BRASÍLIA - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta-feira, 16, a lista daqueles que vão compor novos grupos técnicos nesta fase de transição para o governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. A relação traz a participação de nomes como o do deputado André Janones (Avante-MG) na Comunicação Social, da deputada Marina Silva (Rede-SP) no Meio Ambiente e do advogado Cristiano Zanin no grupo técnico da Justiça.

São 16 novos grupos técnicos que somam 162 nomes. Marina e Janones já eram cotados para integrar os grupos técnicos. Zanin foi o advogado que liderou a defesa do presidente eleito durante todas as fases da Operação Lava Jato.

Ao anunciar os nomes da área de segurança, Alckmin disse ainda que a equipe de transição vai chamar as lideranças das Polícia Federal, das polícias militares do Estados e das guardas municipais para contribuírem com propostas para o setor.

Na área de Ciência e Tecnologia, foi anunciado o nome do pesquisador Ricardo Galvão, que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro da presidência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em meio à divulgação de dados técnicos sobre queimadas e desmatamento.

Três ex-integrantes da CPI da Covid também vão ajudar nos trabalhos: os senadores Otto Alencar (PSD-BA), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Omar Aziz (PSD-AM). (COM BROADCAST)

Veja a lista completa:

GT de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Carlos Favaro - agropecuarista e senador por Mato Grosso

Evandro Gussi - doutor em Direito do Estado. Ex-deputado federal por SP. É presidente e CEO da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica)

Joe Valle - engenheiro florestal, empresário. Ex-deputado pelo Distrito Federal

Katia Abreu - empresária, pecuarista. Foi a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. É senadora pelo Tocantins

Luiz Carlos Guedes - doutor em engenharia agrônoma, foi ministro da Agricultura no governo Lula

Neri Geller - produtor rural, empresário. Foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Deputado federal pelo Mato Grosso

Silvio Crestana - professor, físico e pesquisador brasileiro. Foi diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária durante o governo Lula

Tatiana Deane de Abreu Sá - doutora em Biologia Vegetal. Foi diretora-executiva da EMBRAPA de 2005 a 2011

GT de Ciência, Tecnologia e Inovação

Alexandre Navarro - vice-presidente da Fundação João Mangabeira e membro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas – FGV

André Leandro Magalhães - mestre em Engenharia Aeronáutica. Ex-Presidente da Dataprev e da Frente Parlamentar da Ciência e Tecnologia

Celso Pansera - ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro. Foi Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Dilma

Glaucius Oliva - cientista, ex-presidente do CNPQ

Ildeo de Castro Moreira - professor-doutor do departamento de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ex-Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

Ima Viera - doutora em Ecologia pela University of Stirling, Escócia. É pesquisadora titular do Museu Paraense Emilio Goeldi

Iraneide Soares da Silva - doutora em História Social. Professora da Universidade Estadual do Piauí

Leone Andrade - diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI CIMATEC, complexo tecnológico localizado no Polo de Camaçari que é essencial para a estratégia de desenvolvimento da indústria baiana e nacional

Luis Manuel Rebelo Fernandes - doutor em Ciência Política, professor da PUC/RJ e UFRJ. Ex-Presidente da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Luiz Antônio Elias - ex-secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia durante o governo Lula

Ricardo Galvão - doutor em Física. Professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Membro da Academia Brasileira de Ciências. Foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Sérgio Machado Rezende - doutor em Física, ex-Ministro da Ciência e Tecnologia do Governo Lula. Foi presidente da Finep e Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente em Pernambuco.

GT de Comunicação Social

André Janones - advogado e deputado federal por Minas Gerais

Antônia Pelegrino - mestra em Letras, roteirista e produtora premiada pela Academia Brasileira de Letras e Academia do Cinema Brasileiro

Flávio Silva Gonçalves - mestre em Políticas de Comunicação. Diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia

Florestam Fernandes Junior - jornalista, comentarista e articulista

Helena Chagas - jornalista. Foi ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência durante o governo Dilma Rousseff

Hélio Doyle - jornalista, consultor em comunicação e política e professor aposentado da Universidade de Brasília. Foi secretário de governo, de articulação institucional e da Casa Civil em três governos do DF.

Joao Brant - doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Regulação e Políticas de Comunicação pela London School of Economics. Foi Secretário Executivo do Ministério da Cultura no governo Dilma Rousseff

Laurindo Leal Filho - doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, jornalista, sociólogo, professor universitário e escritor. Foi secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo durante a gestão Luiza Erundina

Manuela Dávila - jornalista. Foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul, deputada estadual e candidata a vice-presidente da República na eleição de 2018

Octávio Costa - jornalista. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)

Tereza Cruvinel - jornalista. Trabalhou em diversos veículos de comunicação. Foi Presidenta da Empresa Brasileira de Comunicação no governo Lula

Viviane Ferreira: advogada, diretora, roteirista, produtora e cineasta. Ativista do movimento de mulheres negras e fundadora da Odun Filmes, empresa produtora voltada para o audiovisual identitário

GT de Desenvolvimento Agrário

Célia Hissae Watanabe - mestra em gestão de políticas públicas. Pesquisadora em desenvolvimento rural sustentável

Elisângela Araújo - coordenadora de Formação e Educação Profissional da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar - CONTRAF-Brasil/CUT e do Fórum Baiano da Agricultura Familiar

Givanilson Porfirio da Silva - assessor da presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares -(Contag)

João Grandão - ex-Deputado Federal de Mato Grosso do Sul por dois mandatos. Foi deputado estadual e vereador em Dourados

José Josivaldo Oliveira - membro da coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

Luiz Henrique Gomes de Moura - engenheiro florestal, mestre em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010) e assessor do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)

Maria Josana de Lima Oliveira - coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar

Miguel Rosseto - ex-ministro do Desenvolvimento Agrário nos governos Lula e Dilma. Foi também ministro da Secretaria-Geral da Presidência e ministro do Trabalho e Previdência Social

Pedro Uczai - deputado federal por Santa Catarina, reeleito, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Chapecó

Robervone Nascimento - doutora em agronomia. Engenheira agrônoma, servidora do Incra.

Vanderley Ziger - presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes)

GT de Desenvolvimento Regional

Camilo Santana - senador pelo PT no Ceará. Foi Governador do Ceará, deputado estadual e secretário do desenvolvimento agrário e das cidades nos governos Cid Gomes

Esther Bemerguy - ex-secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República no governo Lula e Ex-Secretária de Planejamento e Investimento Estratégico do Ministério do Planejamento no governo Dilma

Helder Barbalho - governador do Pará. Foi ministro da Pesca e Aquicultura e ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos no governo Dilma Rousseff e ministro da Integração Nacional no governo Michel Temer

Jonas Paulo Neres - sociólogo, foi coordenador-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do estado da Bahia

Otto Alencar - senador pela Bahia, filiado ao PSD. Foi governador, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia

Randolfe Rodrigues - senador pelo Amapá, filiado ao Rede

Raimunda Monteiro - mestre em planejamento de Desenvolvimento Regional, doutora em ciências socioambientais

Tania Barcelar - economista, foi secretária nacional de Políticas Regionais pelo Ministério da Integração Nacional. Atuou na Sudene por mais de 20 anos e foi secretária de Planejamento e de Fazenda de Pernambuco

GT de Justiça e Segurança Pública:

Andrei Passos Rodrigues - delegado da Polícia Federal

Camila Nunes - doutora em Sociologia pela USP. Professora adjunta da UFABC e pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo

Carol Proner - doutora em Direitos Humanos. Professora de Direito Internacional da UFRJ

Cristiano Zanin - advogado dos processo de Lula na Lava Jato

Flávio Dino - ex-juiz, ex-governador do Maranhão, senador do PSB pelo Maranhão

Gabriel Sampaio - advogado, foi secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça durante o governo Dilma Rousseff

Jaqueline Sinhoretto - doutora em Sociologia pela USP. Professora da UFSCar. Lidera o grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da UFSCar

Márcio Elias Rosa - procurador de Justiça aposentado, ex-secretário de Estado da Justiça de São Paulo e ex-presidente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

Marco Aurélio Carvalho - advogado especializado em Direito Público

Marivaldo Pereira - advogado. Ex-secretário executivo do Ministério da Justiça no governo Dilma Rousseff

Marta Machado - professora da Fundação Getúlio Vargas

Omar Aziz - engenheiro civil. Senador pelo AM

Paulo Teixeira - advogado. Deputado Federal PT/SP

Pierpaolo Cruz Bottini - professor de Direito Penal da USP. Foi Secretário da Reforma do Judiciário durante o primeiro mandato do presidente Lula

Sheila Carvalho - advogada Internacional de Direitos Humanos, professora e ativista

Tamires Gomes Sampaio - advogada, mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora na área de segurança pública, política criminal e racismo estrutural. Foi Secretária Adjunta de Segurança Cidadã em Diadema, São Paulo

Wadih Damous - advogado. Ex-presidente da OAB/RJ. Ex-deputado Federal PT/RJ

GT de Meio ambiente

Carlos Minc - geografo, ambientalista, foi ministro do meio-ambiente (2008-2010), secretario de meio-ambiente do RJ e deputado federal

Izabella Teixeira - bióloga, foi ministra do meio-ambiente (2010-2016)

Jorge Viana - engenheiro florestal, foi governador do Acre e senador pelo mesmo estado e prefeito de Rio Branco

José Carlos Lima da Costa - advogado com especialização em direito ambiental, foi secretário-chefe da casa civil do governo do estado do Pará e deputado estadual

Marilene Corrêa da Silva Freitas - professora da Universidade Federal do Amazonas, foi reitora da Universidade do Estado do Amazonas

Marina Silva - deputada federal, historiadora, psicopedagoga, ambientalista, foi ministra do meio-ambiente (2003-2008), foi senadora e deputada estadual pelo Acre

Pedro Ivo - ambientalista e dirigente nacional da Rede Sustentabilidade, foi candidato ao Senado

Silvana Vitorassi - doutora em educação ambiental, especialista em gestão ambiental, foi gerente da divisão de educação ambiental em Itaipu Binacional

GT de Minas e Energia

Anderson Adauto - ministro dos Transportes durante o primeiro mandato do Presidente Lula. Foi prefeito de Uberaba, por dois mandatos de 2005 a 2012 e deputado Estadual em Minas por 16 anos, de 1987 a 2003

Deyvid Barcelar - graduado em Administração, com especializações em Gestão de Pessoas, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, também foi representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobrás (2015-2016)

Fernando Ferro - engenheiro, com especialização em Sistemas Elétricos de Potência. Ex-deputado federal pelo Estado de Pernambuco

Giles Azevedo - geólogo, ex-secretário executivo do Gabinete Pessoal da presidente eleita Dilma Rousseff

Guto Quintela - agrônomo de formação, empresário do agronegócio, é membro do conselho diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia

Ikaro Chaves - engenheiro Eletricista da Eletronorte e diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras

Jean Paul Prates - advogado e economista, senador do PT pelo Rio Grande do Norte e presidente do Sindicato das Empresas do Setor Energético do RN

Magda Chambriard - mestre em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ e Engenheira Civil pela UFRJ. É coordenadora de pesquisa na FGV Energia. Foi diretora da ANP

Mauricio Tolmasquim - engenheiro de produção pela UFRJ e professor titular da COPPE/UFRJ. Foi secretário-executivo e ministro interino do Ministério de Minas e Energia no governo Lula e presidente da Empresa de Planejamento Energético

Nelson Hubner - engenheiro. Foi secretário executivo e ministro interino do Ministério de Minas e Energia. Foi, também, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e presidente do conselho de administração da Light

Robson Sebastian Formica- especialista em energia, integra a Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

William Nozaki - professor de Ciência Política e Economia da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep)

GT de Pesca

Altemir Gregolin - foi ministro da pesca e aquicultura (2006-2011), é veterinário com especialização em administração rural

Antônia do Socorro Pena da Gama - professora da Ufopa em Santarém (PA). Doutora em Educação

Carlos Alberto da Silva Leão - foi superintendente de pesca e aquicultura no Pará

Carlos Alberto Pinto dos Santos - secretário-executivo da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Costeiros e Marinhos

Cristiano Wellington Norberto Ramalho - professor de sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em pesca e aquicultura

Ederson Pinto da Silva - foi diretor geral do departamento de pesca, aquicultura, quilombolas e unidades indígenas da secretaria do desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo do Rio Grande do Sul

Flávia Lucena Frédou - professora titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), pos-doutora em ciências da pesca e da aquicultura pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da França

Joao Felipe Nogueira Matias - engenheiro de pesca, doutor em biotecnologia dos recursos pesqueiros, foi secretário de planejamento e ordenamento da aquicultura, do Ministério da Pesca

GT dos Povos originários

Benki Piyãko - também conhecido Benki Ashaninka, é representante político e xamânico do povo Ashaninka

Célia Nunes Correa - também conhecida como Célia Xakriabá, é professora ativista indígena do povo Xakriabá em Minas Gerais. Integra a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Deputada Eleita por Minas Gerais

Davi Kopenawa - escritor, ator, xamã e líder político yanomami. Atualmente, é presidente da Hutukara Associação Yanomami

João Pedro Gonçalves da Costa - ex-deputado estadual, ex-senador pelo Amazonas, servidor do Incra aposentado, ex-superintendente do INCRA e ex-presidente da Funai

Joênia Batista de Carvalho - conhecida como Joênia Wapichana, é advogada, primeira mulher indígena eleita deputada federal, representando Roraima, nas eleições de 2018

Juliana Cardoso - educadora, ativista dos movimentos sociais e sindical, vereadora pelo PT na cidade de São Paulo. Foi eleita deputada federal por São Paulo

Marcio Augusto Freitas de Meira - historiador e antropólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém do Pará. Foi presidente da Funai entre 2007 e 2012

Marivelton Baré - presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn)

Sônia Guajajara - líder indígena, formada em Letras e em Enfermagem, especialista em Educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Deputada federal eleita por São Paulo

Tapi Yawalapiti - liderança e cacique do povo Yawalapíti da região do alto Xingu

GT de Previdência social

Alessandro Antônio Stefanutto - procurador federal, ex-coordenador-geral de Administração das Procuradorias, ex-chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS (PFE/INSS)

Eduardo Fagnani - professor do Instituto de Economia da Unicamp, coordenador da Pós-Graduação em Desenvolvimento, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, e editor da Revista Política Social e Desenvolvimento

Fabiano Silva - coordenador na Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP, membro da Comissão de Previdência da OAB-SP e da Comissão de Previdência do Conselho Federal da OAB

Jane Berwanger - professora, advogada e doutora em direito previdenciário

José Pimentel - ex-senador do Ceará pelo PT, foi ministro de Estado da Previdência Social durante o governo Lula e deputado federal por quatro mandatos consecutivos

Luiz Antônio Adriano da Silva - secretário-geral nacional do Solidariedade. Fez parte do Conselho de Assistência Social e do Conselho de Previdência Social

GT de Relações Exteriores

Aloisio Nunes Ferreira - advogado, ex-senador por São Paulo, ex-ministro das Relações Exteriores

Audo Faleiro - agrônomo, diplomata, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República nos governos Lula e Dilma

Celso Amorim - professor e diplomata brasileiro. Foi ministro das Relações Exteriores e da Defesa durante os governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff

Cristovam Buarque - economista, foi governador do Distrito Federal, ex-reitor da Universidade de Brasilia, ex-senador da República, ex-ministro da Educação governo Lula

Monica Valente - psicóloga, foi secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores

Pedro Abramovay - advogado, doutor em Ciência Política, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça no governo Lula

Romênio Pereira - secretário de Relações Internacionais do PT

GT de Saúde

Alexandre Padilha - médico, é deputado federal por São Paulo. Foi ministro das Relações Institucionais no Governo Lula e ministro da Saúde no Governo Dilma Rousseff

Arthur Chioro - político, médico sanitarista e professor da Unifesp. Foi ministro da Saúde no governo Dilma. Foi secretário de saúde do município de São Bernardo do Campo

Fernando Zasso Pigatto - presidente do Conselho Nacional da Saúde

Humberto Costa - senador por Pernambuco, é líder do PT no Senado. Foi Ministro da Saúde durante o governo Lula, deputado federal e estadual

José Gomes Temporão - pesquisador da Fiocruz, membro da Academia Nacional de Medicina. Foi ministro da Saúde nos governos Lula e Dilma

Lúcia Souto - presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Médica sanitarista e Pesquisadora da Fiocruz, foi deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PPS

Ludhmila Abrahão Hajjar - professora associada da Faculdade de Medicina da USP. Coordenadora de Cardio-Oncologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e Coordenadora de Cardiologia do Instituto do Câncer do estado de São Paulo

Maria do Socorro de Souza - doutora em educação e em ciências da saúde. É pesquisadora da Fiocruz e foi a primeira mulher a presidir o Conselho Nacional de Saúde

Miguel Srougi - professor Titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP e da Escola Paulista de Medicina

Nísia Trindade Lima - cientista social e socióloga, é a atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz. É a primeira mulher a comandar a Fiocruz em 120 anos de história da instituição

Regina Fatima Feio Barroso - doutora em odontologia. Atualmente é superintendente do Complexo Hospitalar Universitário da UFPA

Roberto Kalil Filho - médico cardiologista, fundou o Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, é diretor clínico do Instituto do Coração (InCor) e professor titular da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP

GT de Trabalho

Adilson Araújo - presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)

André Calixtre - pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi chefe da Assessoria Técnica da Presidência do IPEA e assessor no Gabinete do Ministro da Secretaria-geral da Presidência da República durante o governo Dilma

Clemente Gantz Lucio - sociólogo, foi diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Fausto Augusto Júnior - professor universitário e diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese)

Laís Abramo - socióloga, mestre e doutora em Sociologia pela USP; foi Diretora da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL (2015-2019), Diretora da OIT no Brasil (2005-2015) e Especialista Regional em Gênero e Trabalho da OIT para a América Latina (1999-2005)

Miguel Torres - presidente da Força Sindical

Patrícia Vieira Trópia - doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, docente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Presidiu a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho no período 2020-2021

Ricardo Patah - presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo

Sandra Brandão - economista, mestre em Economia pela Unicamp

Sérgio Nobre - presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Coordenou o Setor Automotivo da Confederação Nacional dos Metalúrgicos

Transparência, integridade e controle

Ailton Cardozo - advogado e Procurador do Estado na Procuradoria Geral do Estado da Bahia

Claudia Aparecida de Souza Trindade - procuradora da Fazenda Nacional desde 1993. Atuou como Coordenadora da Atuação Judicial da Fazenda Nacional perante o STF e como Assessora Parlamentar da PGFN. É Conselheira Seccional da OAB/DF

Cléucio Santos Nunes - doutor em Direito do Estado pela UnB e Mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos. Especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pela PUC/SP

Eugênio Aragão - advogado, subprocurador-geral da República aposentado, ex-ministro da Justiça

Jorge Messias - procurador da Fazenda Nacional, ex-subsecretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, ex-consultor jurídico do MEC e do MCTI

Juliano José Breda - advogado, pós-doutor em Direitos Fundamentais e Democracia pela Universidade de Coimbra

Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho - advogado e ex-ministro de Estado da Controladoria-Geral da União (CGU)

Luiz Carlos Rocha - advogado, mestre em direitos fundamentais, ex-Procurador-Geral de Município e ex-Presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB/PR

Manoel Caetano Ferreira Filho - procurador de Estado aposentado, escritor, professor da UFPR e advogado

Mauro Menezes - advogado e ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República

Paulo Henrique Saraiva Câmara - governador de Pernambuco, economista e auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE/PE)

Vânia Viera - ex-diretora de Prevenção à Corrupção da CGU e ex-secretária de Transparência e Controle do governo do Distrito Federal

GT de Turismo

Arialdo Pinho - ex-secretário da Casa Civil do Ceará. Secretário de Turismo do Estado do Ceará

Chieko Aoki - administradora e empresária do setor hoteleiro

Carina Câmara - superintendente da Secretaria de Estado do Turismo do estado do Piauí

Luiz Barreto - sociólogo, foi presidente do Sebrae e ministro do Turismo

Marcelo Freixo - professor e deputado federal pelo Rio de Janeiro

Veneziano Vital do Rego - advogado e senador do PSB pela Paraíba

Marta Suplicy - psicóloga, psicanalista e sexóloga. Foi prefeita de São Paulo, ministra da Cultura e ministra do Turismo

Orsine Oliveira Júnior - ex-secretário de Turismo do Amazonas