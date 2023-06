Alckmin confirma concursos públicos com 220 vagas para Inpi e Inmetro

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, confirmou na tarde desta sexta-feira, 16, a abertura de concurso público para o preenchimento de 220 vagas ligadas à pasta. Serão dois certames, para 120 contratações no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e 100 no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). De acordo com Alckmin, os editais serão publicados neste ano, sem data definida.

“São concursos fundamentais para repormos nossos quadros técnicos, após quase 10 anos sem processos seletivos, reduzindo o ‘custo Brasil’ e aumentando nossa competitividade”, disse o vice-presidente.

De acordo com o comunicado feito nesta tarde, no Inpi o concurso será para os cargos de analista de planejamento, pesquisador e tecnologista. O concurso anterior foi em 2014, organizado pela Cespe, e previa um rendimento de R$ 7,4 mil para o cargo de pesquisador.

Já no Inmetro, abrirão cargos de analista executivo e pesquisador. O último concurso do órgão também foi em 2014, com um salário base de R$ 7,2 mil para pesquisador. Há nove anos, esse valor chegava próximo dos R$ 9 mil caso o candidato tivesse doutorado.

Duas semanas após o começo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma portaria da Casa Civil exonerou mais de mil servidores de órgãos ligados à área econômica. Além de Inpi e Inmetro, foram afetados quadros do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). As demissões recaíram sobre servidores com altas remunerações.