Alckmin diz que inflação provocada por seca e dólar alto é responsável por desgaste de Lula

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse nesta quinta-feira, 3, que a queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está relacionada à alta da inflação provocada por mudanças climáticas e pela valorização do dólar. Segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, 2, a desaprovação ao governo chegou a 56% em março.

“Em relação às pesquisas, primeiro nós estamos no meio do mandato. Segundo, nós tivemos dois fatos que impactam a inflação, especialmente de alimentos: um é o clima, nós tivemos no segundo semestre uma seca brutal e calor infernal, então cai a safra e, caindo a safra, o preço sobe. De outro lado o dólar. O dólar chegou a R$ 6,20, isso impacta os custos de produção”, disse Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em entrevista ao podcast Direto de Brasília, do Blog do Magno.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia de 1 ano da Nova Indústria Brasil ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin. Foto: WILTON JUNIOR

Alckmin também afirmou ser “natural” que Lula dispute a reeleição em 2026. “Lula tem experiência, tem liderança, é o único brasileiro que foi três vezes presidente da República. Eu diria hoje que Lula é favorito”. Questionado se voltaria a ser vice em uma possível chapa, o pessebista desconversou. ”Vice, você é convidado. Eu fui convidado na eleição anterior e fiquei muito honrado”, disse.