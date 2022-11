Alckmin diz que Lula viaja ao Egito em avião junto com empresário: ‘Não tem empréstimo’

Publicidade

O coordenador da equipe de transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, nesta segunda-feira, 14, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está viajando para o Egito para participar da Conferência do Clima da ONU, a COP-27, de carona no avião do empresário José Seripieri Junior. Ele negou que a aeronave foi emprestada pelo empresário ao petista.

“A informação que eu tenho é que não é emprestado (o avião). O proprietário está indo junto para a COP. Ele também vai participar da COP, está indo junto. Não tem empréstimo. Estão indo juntos no mesmo avião. Estão indo mais pessoas, ex-governador, lideranças políticas, ambientais, todos juntos”, disse Alckmin, durante entrevista coletiva em São Paulo.

A informação de que Lula viajaria na aeronave do modelo Gulfstream de Seripieri Junior foi publicada primeiramente pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. A aeronave tem capacidade para transportar 12 pessoas e autonomia para voar direto ao Egito.

Fundador e ex-presidente da administradora de planos de saúde Qualicorp, Seripieri foi preso em uma operação da Polícia Federal em junho de 2020, que apurava supostos pagamentos ilícitos à campanha do senador José Serra (PSDB). O empresário foi solto quatro dias depois.

Lula e Seripieri se conhecem há mais de dez anos. O petista chegou a passar um réveillon na casa de Seripieri.

A QSaúde, empresa de Junior, doou R$ 50 mil a uma campanha contra a fome promovida no jantar do Grupo Prerrogativas, em dezembro, no Rubayat, em São Paulo, onde Lula e Alckmin fizeram a primeira aparição pública juntos em meio às negociações para a chapa presidencial. O empresário também esteve no casamento de Lula com Janja este ano.

Lula embarcou nesta segunda-feira para o Egito. A agenda do presidente eleito na conferência inclui encontro com governadores da Amazônia e com grupos da sociedade civil, além de pronunciamento na área da ONU. Na sexta-feira, Lula segue para Portugal, onde tem encontro com autoridades portuguesas e de onde retornará, no fim de semana, para o Brasil.