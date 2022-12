Alckmin e Janja pedem apoio de governador do DF para segurança e estrutura da posse de Lula

BRASÍLIA - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu nesta quinta-feira, 1º, o vice-presidente eleito e coordenador da transição de governo, Geraldo Alckmin (PSB), e a futura primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, que também faz parte da equipe de transição e coordena os preparativos para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com Ibaneis, os dois pediram para o governo do DF “colaborar nas estruturas para receber as pessoas” para a posse.

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar) já afirmou que prevê lotação de quase 100% na rede hoteleira para o 1º de janeiro. O emedebista disse que haverão espaços de alojamento no Parque da Cidade, Granja do Torto e no Ginásio Nilson Nelson para receber o público que, de acordo com o governador ouviu de Alckmin e Janja, será de cerca de 250 mil pessoas.

Diante da ameaça de bolsonaristas radicais, que não aceitam a derrota de Jair Bolsonaro (PL) e têm se amontoado na entrada de quartéis com pedidos golpistas de uma intervenção militar contra Lula, o governador do MDB afirmou nas redes sociais que vai trabalhar “para que a cerimônia aconteça da melhor forma possível, com segurança e paz”. Ao Estadão, o emedebista afirmou que não há preocupação que episódios de violência possam acontecer.

A exemplo do que aconteceu nas manifestações bolsonaristas de 7 de setembro na Esplanada, quando opositores de Bolsonaro não puderam organizar protestos no local, os opositores de Lula não poderão fazer manifestações na Esplanada.

“Teremos no dia primeiro a cerimônia e festa da posse, evento com características similares ao 7 de setembro. Em razão disso, como o espaço será utilizado para esse fim, não se pode autorizar manifestações para o mesmo local, inclusive para não frustrar o evento previamente agendado”, disse o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, ao Estadão. “O evento de posse será para todos que queiram participar pacificamente da cerimônia e da festa”, completou.

Apoiador da reeleição de Bolsonaro, Ibaneis falou que vai trabalhar em parceria com Lula. De acordo com ele, por também abrigar o Palácio do Planalto, quem governa o DF precisa ter bom relacionamento com todos os presidentes. “Sou hospedeiro do governo federal. Sempre vou manter um bom relacionamento com eles”, declarou.

“Quanto ao apoio do MDB ao governo Lula, as negociações estão sendo feitas pelo presidente (do MDB) Baleia Rossi”, disse o governador ao comentar sobre seu partido, que negocia a entrada na base de Lula, mas ainda não teve definido quais espaços terão no novo governo.

Publicidade

Ibaneis também disse que Janja comentou sobre o planejamento dos shows de cantores no dia posse. Segundo ela anunciou ontem, 30, artistas como Pablo Vittar, Duda Beat, Marcelo Jeneci, Tulipa Ruiz e Maria Rita irão se apresentar no dia 1º de janeiro. O governador, no entanto, declarou que a organização disso está sendo feito pela equipe de transição. “Isso está a cargo deles. Chegou a comentar (sobre o show), mas eu não entrei em detalhes”.