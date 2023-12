Alckmin usa imagem de Beyoncé para divulgar vacina da dengue: ‘ela veio e a dengue vai’

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), publicou em suas redes sociais um post comemorando a incorporação da vacina contra a dengue no programa de imunização do Sistema Único de Saúde (SUS). Alckmin aproveitou também para celebrar a visita da cantora norte-americana Beyoncé ao Brasil. “Ela veio, e a dengue vai”, escreveu ele nesta sexta-feira, 22, em sua conta no X (antigo Twitter).

Em sua publicação, Alckmin compartilhou uma imagem com os dizeres: “Xô, mosquito da dengue! Abram alas para a abelha rainha”, e a figura de Beyoncé segurando a bandeira brasileira. A artista esteve nesta quinta-feira, 21, em Salvador, capital da Bahia, de surpresa, para a pré-estreia de seu documentário sobre a turnê do álbum, “Renaissance”. Alckmin tem publicado seguidas mensagens bem-humoradas em suas redes no último mês.

O ex-governador paulista ainda parabenizou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, pelo esforço em oferecer o imunizante gratuitamente. “Essa é mais uma demonstração do governo Lula com a saúde e a ciência”, disse.

O Brasil é o primeiro País do mundo a oferecer esta vacina gratuitamente. O início da campanha será em fevereiro do ano que vem e será realizada em duas doses. “Vamos retomar com vigor nosso programa nacional de imunização, que é referência em todo o mundo, protegendo nossa população”, disse.

Por causa da limitação da capacidade de produção da fabricante, farmacêutica Takeda, o imunizante não será oferecido para todos em um primeiro momento. Os critérios sobre os públicos-alvo estão sendo delimitados pela pasta da Saúde. Está previsto cerca de 3,1 milhões de pessoas vacinadas no primeiro ano da campanha.