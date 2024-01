Aldo Rebelo diz que não apoiará Boulos e faz visita de cortesia a Ricardo Nunes

O ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebelo (PDT-SP) afirmou nesta terça-feira, 16, que não apoia a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) à Prefeitura de São Paulo. O posicionamento de Rebelo diverge do parecer oficial de seu partido, que declarou apoio ao ex-líder do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) no último dia 9.

O ex-ministro do Esporte fez uma visita de cortesia nesta terça-feira ao prefeito da capital paulistana, Ricardo Nunes (MDB). O registro do encontro foi compartilhado pelo chefe do Executivo municipal em suas redes sociais. “Recebendo a visita do amigo Aldo Rebelo”, escreveu na legenda.

O ex-deputado federal Aldo Rebelo (PDT-SP) visitou o Prefeito Ricardo Nunes (MDB) Foto: @prefeitoricardonunes via Instagram

Segundo Rebelo, no encontro se falou sobre a realidade brasileira e da capital paulista, além de “um pouco das reminiscências e causos da política”. Aldo Rebelo afirmou ainda que não foi tratado apoio eleitoral para as eleições deste ano.

Sobre o seu posicionamento para o pleito deste ano, o ex-ministro deixou claro que não estará no mesmo palanque de Guilherme Boulos. Ele conta que, quando comandou a pasta do Esporte, o deputado federal foi um dos líderes da resistência contra o Mundial no País.

“Eu era um dos responsáveis pela organização da Copa do Mundo, e enfrentava grupos de vândalos e sabotadores ligados ao movimento ‘Não vai ter Copa’. Boulos era um dos lideres desta ação”, disse. Procurada, a assessoria de Boulos afirmou que ele não vai se manifestar sobre a declaração. O pré-candidato do PSOL está em viagem à China.

Sobre a divergência com o PDT no apoio ao ex-líder do MTST, Aldo Rebelo afirmou que vai conversar sobre o assunto com a direção nacional da sigla, pois, segundo ele, “muitos filiados não apoiam a candidatura do PSOL.”