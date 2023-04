Alesp acelera composição da Procuradoria da Mulher após denúncia de racismo; petista chefia o órgão

Após a deputada estadual Thainara Faria (PT-SP) denunciar ter sido vítima de racismo dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Casa acelerou a nova composição da Procuradoria Especial da Mulher, para esta quarta-feira, 5.

A última composição havia sido definida em junho de 2021, com mandato previsto até o final da legislatura anterior. A nova nomeação porém, ainda não havia ocorrido desde a posse, no mês passado, e a Mesa Diretora, então, convocou uma reunião na terça-feira, 4, para escolher as representantes.

O órgão é responsável, por exemplo, por encaminhar denúncias de violência e discriminação contra a mulher e fiscalizar a execução de programas e ações antidiscriminatórias do Executivo no tema. As quatro vagas foram divididas entre deputadas da base e da oposição ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A deputada Professora Bebel (PT), foi reconduzida ao cargo de procuradora especial da Mulher. Dani Alonso (PL) será a Primeira Procuradora Adjunta, seguida por Paula da Bancada Feminista (PSOL) e Carla Morando, (PSDB). A parlamentar do PL, partido da base de Tarcísio que detém também a presidência da Casa, substituiu Marina Helou, da Rede.

A deputada estadual Thainara Faria (PT-SP) afirmou ter sido vítima de racismo dentro da Assembleia em ao menos duas oportunidades; na semana passada e no no dia da posse Foto: Reprodução/Youtube/Alesp

A nova composição foi acelerada após Thainara Faria denunciar na tribuna do plenário, semana passada, ter sido vítima de racismo por parte de uma servidora da Casa que teria a impedido de assinar o livro de presença sob a justificativa de que “é só para deputados”.

O caso gerou discussão após parlamentares da base pedirem que a servidora não fosse punida. Reunião realizada na terça-feira, 4, bateu o martelo sobre a nova composição da Procuradoria.

Leci Brandão (PCdoB) foi nomeada como Ouvidora titular e a corregedoria ficou com Alex de Madureira (PL), mais próximo à ala bolsonarista do partido. Enquanto a ouvidoria recebe queixas da sociedade civil, a corregedoria é responsável pela “manutenção do decoro parlamentar” e por comandar sindicâncias sobre denúncias de ilícitos na Casa.

Também foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 5, a nomeação dos servidores que vão compor a Comissão de Apuração Preliminar. Segundo a assessoria de imprensa da Alesp, o grupo “analisará o fato, ocorrido na última sexta-feira envolvendo a deputada Thainara Faria (PT) e uma servidora pública durante sessão solene. As versões de ambas para o episódio serão analisadas.” A instauração do procedimento preliminar antecede processos de sindicância.

Em entrevista ao Estadão, o presidente da Alesp, André do Prado (PL), disse ter um projeto de montar um “compliance da mulher” no Legislativo. “A ideia é criar mecanismos de gestão, normas e procedimentos para deixar claro as normativas de respeito a todas mulheres que transitam na Casa”, afirmou.

A proposta foi levada à Mesa pela oposição. “A Casa como instituição tem de se responsabilizar por essas questões. Precisa assumir que existe uma dificuldade em recepcionar esse novo perfil que vem ocupando as casas legislativas e precisa trabalhar isso no campo da educação”, afirmou a deputada Mônica Seixas (PSOL).

A última legislatura foi marcada por casos de grande repercussão que levaram a advertências e até à cassação de mandato dos parlamentares. O Conselho de Ética da Casa foi acionado diversas vezes. Em 2020, por exemplo, o ex-deputado Fernando Cury (União Brasil) teve o mandato suspenso após passar a mão no corpo da colega Isa Penna (PCdoB) dentro do plenário. No início de 2022, o ex-deputado Arthur do Val foi cassado após ter um áudio vazado com declarações desrespeitosas sobre as mulheres vítimas da guerra na Ucrânia.