Alesp autoriza 4 deputados a alugarem carros blindados; veja quem são e os motivos

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) autorizou o uso de veículos blindados para quatro deputados. Gil Diniz (PL), Lucas Bove (PL), Tomé Abduch (Republicanos) e Daniel Soares (União Brasil), bolsonaristas e aliados do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), podem usar até R$ 8.565 da verba de gabinete para bancar os gastos com a locação dos automóveis.

Os 94 deputados têm a possibilidade de usar um carro disponibilizado pela Casa ou alugar um veículo comum, utilizando até R$ 5.481 da cota mensal a que têm direito – R$ 42.825. Para conseguirem locar um automóvel blindado, com o valor mais alto, precisam solicitar para a Alesp. A autorização para os quatro foi publicada no Diário Oficial do Governo do Estado nesta segunda-feira, 14. Os parlamentares justificam ter sofrido ameaças.

A Mesa Diretora afirmou que o pedido dos parlamentares não acarretará mais gastos para a Casa e que foi demonstrada “necessidade de locação de veículo blindado” pelos solicitantes. Até o momento, segundo a Alesp, somente os quatro deputados solicitaram e receberam a anuência.

Plenário da Alesp: deputados pediram para usar veículo blindado Foto: JF Diorio/Estadão

A locação de veículos blindados, como medida excepcional, depende de solicitação do parlamentar, que deve anexar ao pedido boletim de ocorrência, conteúdo jornalístico ou publicação de redes sociais que registre risco à integridade física ou material. O Legislativo também aceita mensagem de texto que demonstre ameaça concreta de agressão recebida pelo deputado como justificativa. O pedido precisa de análise técnica e aval da Polícia Militar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e autorização da Mesa Diretora.

Deputados dizem ter sofrido ameaças

Em nota, Tomé Abduch afirmou que recebeu ameaças de morte e registrou boletim de ocorrência sobre o caso. “Visando garantir a minha integridade física e a minha segurança como parlamentar, requeri um veículo blindado, respeitando as diretrizes da Assembleia Legislativa. Importante lembrar que qualquer parlamentar que passe por ameaças e riscos, pode solicitar carro blindado”, disse.

Ao Estadão, o parlamentar Lucas Bove afirmou que a utilização de veículo blindado tornou-se “imperativa” diante de ameaças recebidas. O deputado Gil Diniz informou que o pedido foi feito após recebimento de “várias ameaças, tanto de agressão quanto ameaça de morte”.

A reportagem entrou em contato com Daniel Soares, mas não obteve retorno.

Como funciona o uso de veículos pelos deputados

A Alesp fornece veículos Corolla, sem blindagem, aos deputados por meio de um contrato coletivo sob demanda. Segundo o documento, o valor médio mensal é de R$ 714 mil, arcado pela Assembleia. Atualmente, são 136 veículos disponíveis. Lideranças e setores administrativos também podem usar os carros.

Caso o deputado opte por não utilizar o veículo oferecido pela Casa, ele pode alugar um carro com um contrato próprio, utilizando até R$ 5.481 da verba mensal do gabinete. Para locar um automóvel blindado, a verba sobe para R$ 8.565.

Com a decisão, os quatro parlamentares que tiveram o pedido aprovado para a blindagem terão que devolver os automóveis atuais, sem blindagem, para a administração.