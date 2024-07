Alexandre de Moraes intima PGR para se manifestar sobre norma do CFM que restringia o aborto legal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes intimou, nesta segunda-feira, 15, a Procuradoria-Geral da República (PGR) para apresentar manifestação, em no máximo cinco dias, sobre a norma do Conselho Federal de Medicina (CFM) que restringia o aborto legal em gestações que ultrapassassem as 22 semanas, mesmo em casos de estupro.

Em 17 de maio deste ano Moraes suspendeu a resolução do CFM que proibia os médicos de realizarem a prática chamada de assistolia fetal. O procedimento é o mais seguro de acordo com os especialista e é indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele consiste em aplicar uma injeção de substâncias no feto a fim de retirá-lo do útero sem vida.

Ministro Alexandre de Moraes, do Supre Tribunal Federal (STF) Foto: Wilton Junior/Estadão