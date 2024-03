Senador do partido de Ricardo Nunes apoia Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo

Sócio de empresas que atuam no setor de instalação de estruturas metálicas e no de extração de minérios, Giordano foi eleito primeiro suplente na chapa encabeçada por Major Olímpio (PSL-SP), candidato bolsonarista que recebeu 9 milhões de votos em 2018. Com a morte do titular da cadeira no Senado por complicações da covid-19, em março de 2021, o empresário assumiu o mandato no Legislativo.

Amigo pessoal do ex-prefeito Bruno Covas, que morreu em 2021, Giordano foi filiado ao PSDB entre 2016 e 2018. Ele migrou do ninho tucano para o PSL para disputar como suplente do Major Olímpio. Após a morte do ex-senador, foi para o MDB. Nunes, que era vice de Covas, e Alexandre Giordano nunca foram próximos.