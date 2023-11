Aliados de Bolsonaro aproveitam atrito de Tarcísio com Mendonça para frear privatização da Sabesp

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) contrários ao projeto de privatização da Sabesp contam com uma rusga entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para frear o processo. O magistrado, que é relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida por PSOL e PT contra a venda da empresa, tentou emplacar o advogado Maxwell Borges de Moura Vieira, seu aliado, em uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), mas perdeu a disputa. Tarcísio diz que magistrado vai atuar com isenção, sem nenhuma interferência.

Tarcísio de Freitas disse, nesta segunda-feira, 6, que a privatização da Sabesp não terá o mesmo modelo da Enel, para afastar as críticas feitas por causa do apagão em São Paulo Foto: Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP

Tarcísio ficou do lado do cacique do PL, Valdemar Costa Neto, e de seu secretário de Governo, Gilberto Kassab, e apoiou a indicação do ex-deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD-SP), que tomou posse no começo de outubro. O governador chegou a se reunir com os deputados estaduais da base para pedir o apoio deles ao parlamentar. Dos 94 integrantes da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), 62 assinaram a indicação do nome do deputado, enquanto apenas 37 endossaram o apadrinhado de Mendonça.

Formalmente, a escolha para a vaga cabia ao Legislativo, mas a voz do governador tradicionalmente define o vencedor nas disputas à Corte. Desde então, a relação de Mendonça com o governador está estremecida e os canais de diálogo entre eles se fecharam, como confirmam interlocutores de ambos.

A rusga entre Tarcísio e o ministro André Mendonça teve causa na indicação do magistrado ao Tribunal de Contas do Estado - que foi ignorada pelo governador Foto: Wilton Junior/Estadão

Auxiliares Bolsonaro prometem uma ofensiva no STF contra a privatização da Sabesp. Eles pretendem levar a Mendonça elementos que o convençam a decidir favoravelmente aos partidos que propuseram a ação, como revelou a Folha de S. Paulo e confirmou o Estadão.

A ADI ataca um decreto editado por Tarcísio em agosto deste ano que facilita o processo de privatização. O magistrado poderia ter declarado o decreto inconstitucional liminarmente - deixando a normativa suspensa até o plenário do STF terminar de julgar a ação -, mas decidiu adotar um rito mais demorado.

Antes de decidir se concede ou não a liminar, ele abriu prazo para o governo de São Paulo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestarem. Nesta terça-feira, 7, o processo aguarda a manifestação do governo de São Paulo, que é o primeiro da fila.

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP) foi o nome apoiado por Tarcísio ao TCE-SP, a despeito da preferência de André Mendonça para outro nome Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A ofensiva prometida por bolsonaristas se aproveita ainda da onda de críticas às privatizações causada pelo apagão que atingiu a capital paulista nos últimos dias e deixou mais de 2,1 milhões de pessoas no escuro. Partes da região metropolitana ainda estavam sem energia até esta terça. A Enel, fornecedora de energia, comprou a Eletropaulo, desestatizada em 2018.

Um levantamento feito pela Quaest a pedido do Estadão mostrou que, das 560 mil menções feitas ao apagão nas redes sociais, quase metade (42%) menciona Tarcísio ou Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo. Apesar da fatura do episódio ser uma “bola dividida” entre os dois gestores, a privatização da Sabesp é uma bandeira de Tarcísio e é, na análise da Quaest, o principal assunto vinculado às críticas que a população tem feito a ele.

A reportagem entrou em contato com a direção nacional e estadual do PL, mas nenhum dos dois diretórios assumiu a autoria dessa ofensiva. O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), presidente da sigla em São Paulo, assegurou que “o partido está com Tarcísio” e que todos os membros da sigla votarão pela privatização da Sabesp. Procurado, Valdemar Costa Neto não se manifestou.

Como mostrou a Coluna do Estadão, Fábio Wajgarten, advogado e porta-voz de Jair Bolsonaro, publicou nas suas redes sociais críticas contundentes à privatização da Enel, vinculando o apagão ao que poderia acontecer caso a Sabesp seja privatizada. “Se com energia elétrica o transtorno é enorme, imaginem se a companhia de água cair nas mãos de grupos tão incompetentes quanto os de energia”, escreveu o advogado.

Durante uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 6, o governador defendeu que os modelos de privatização da Sabesp e da Enel são distintos. “Não é um contrato aberto, não é um contrato frouxo. É um contrato muito descritivo em termos de servidões”, disse Tarcísio a jornalistas.

Procurados, nem o ministro André Mendonça não se manifestou sobre o assunto até o momento. Já o governador Tarcísio de Freitas elogiou o ministro do STF. “Tenho muito respeito e admiração pelo ministro André Mendonça, não só como profissional mas como ser humano. E ressalto a qualidade dele como magistrado; é um grande juiz, que vai atuar com isenção, sem nenhuma interferência. Tenho a certeza que vai atuar na luz da doutrina e da legislação”