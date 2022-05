Aliados de Bolsonaro veem impacto mínimo na campanha eleitoral com saída de Doria

BRASÍLIA - Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) descartam que a saída do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) da corrida presidencial vá ter impacto político significativo na disputa. Com a fragilidade do tucano nas pesquisas de intenção de voto, interlocutores do Palácio do Planalto veem dificuldade da senadora Simone Tebet (MDB) assimilar totalmente o eleitorado de Doria e apostam na cristalização da polarização entre Bolsonaro e o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Leia também Desistência de Doria aumenta chances de Lula vencer no primeiro turno, diz pesquisador

“Não muda nada. Todo mundo já sabia que Doria iria desistir”, afirmou o deputado Capitão Augusto (PL-SP), aliado de Bolsonaro. Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Doria retirou sua pré-candidatura à Presidência da República, no início da tarde desta segunda-feira, 23, em meio à resistência do comando do PSDB em manter seu nome na disputa. A cúpula do partido já havia fechado um acordo com Cidadania e MDB em torno de uma coligação entre as siglas e do lançamento de Simone Tebet para aumentar a viabilidade da terceira via.

Na avaliação do vice-presidente do PL, deputado Capitão Augusto (SP), o segundo turno “já está definido” - e com Bolsonaro e Lula na disputa. “Não muda nada. Todo mundo já sabia que Doria iria desistir”, afirmou ao Estadão/Broadcast Político.

Um ministro de Estado que integra o QG da campanha à reeleição resumiu à reportagem o efeito da desistência de Doria na disputa pela Presidência, na sua leitura política, em uma palavra: nenhum. Sob a condição de anonimato, a mesma fonte lembra que o ex-governador paulista nunca chegou perto dos dois dígitos em pesquisas eleitorais.

Um outro dirigente da legenda de Bolsonaro diz acreditar que a intenção de voto de Doria deve ser diluída entre os demais candidatos, sem um impacto positivo direto como a desistência do ex-ministro Sérgio Moro (União Brasil) representou para a campanha do chefe do Executivo. Segundo esse dirigente, a saída de Doria traz a “incerteza e a desesperança da terceira via”, insistindo que não há margem no eleitorado hoje para romper a polarização.