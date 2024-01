Aliados de Tarcísio buscam testar aceitação a nome de coronel que Bolsonaro quer para vice de Nunes

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a vice do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) em sua batalha pela reeleição, Ricardo Nascimento de Mello Araújo, coronel da reserva da Polícia Militar, terá seu nome avaliado nos próximos dias. De acordo com pessoas do entorno do governador Tarcísio de Freitas, a confirmação do militar como integrante da chapa ainda depende da aceitação da população e de partidos aliados.

Se efetivada, a escolha selará definitivamente a aliança entre Nunes e Bolsonaro, que alternaram momentos de proximidade e distanciamento durante o ano passado. Em dezembro, o ex-presidente chegou a dizer que apoiaria o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ministro do Meio Ambiente de seu governo, na eleição municipal.

O coronel da reserva Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo (à dir.), ex-diretor da Ceagesp, e o ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Alan Santos/PR

Mello Araújo seria uma espécie de preposto de Bolsonaro na gestão da Prefeitura. Ele foi diretor da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), uma empresa pública federal, na gestão do ex-presidente a partir de outubro de 2020, e foi exonerado em janeiro de 2023, já sob Lula. Antes, comandou a Rota, batalhão especial da Polícia Militar de São Paulo, entre 2017 e 2019.

Nas redes sociais, o coronel demonstra ser um seguidor fiel de Bolsonaro, com quem aparece em diversas fotos tiradas em agendas da campanha eleitoral de 2022. Também postou diversas fotos em manifestações contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e de cartazes que pediam a saída do ministro Alexandre de Moraes, alvo preferencial dos bolsonaristas na Corte.

Sua gestão à frente da Ceagesp foi marcada pela nomeação de PMs para cargos de confiança no órgão – ele colocou 22 policiais nas 26 posições comissionadas existentes.

Outros nomes ainda são cogitados para a vice de Nunes. Um deles é o do delegado Osvaldo Nico, número 2 do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira, 16, o prefeito afirmou que ainda não definiu um nome para sua chapa, mas que a escolha passará pelo crivo de Bolsonaro e Tarcísio. “Evidentemente, a gente tem que fazer uma ação democrática de escuta de todo mundo. Agora, é óbvio que a decisão vai ser no final minha”.

O prefeito afirmou também que ainda não recebeu a indicação de Mello Araújo. “É um nome que eu sei que tem muito apreço tanto pelo presidente Bolsonaro quanto pelo Tarcísio, mas, enfim, o Bolsonaro não falou nada comigo sobre esse nome”. No mesmo evento, Tarcísio de Freitas confirmou o apoio ao prefeito em 2024.