Alunos do curso de formação foram um terço dos policiais na segurança do 8 de janeiro, diz relatório

Quase um terço do efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) disponível previamente para tentar conter o avanço golpista sobre a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro era composta de alunos da Academia de Polícia Militar de Brasília. Foi o que declarou a corporação em relatório sobre as manifestações apresentado à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Segundo o documento, o efetivo total mobilizado antecipadamente no dia 8 de janeiro foi de 580 policiais, dos quais 179 (mais de 30%) eram alunos do Curso de Formação de Praças. A quantidade ainda é menor do que a que foi solicitada pelo Departamento de Operações (DOP) do órgão, que havia demandado o emprego de “cerca de 200″ alunos na Esplanada dos Ministérios a partir das 7 horas, além da liberação do restante do efetivo de estudantes (cerca de cem) para a tarde.

Policiais militares compravam água de coco enquanto manifestantes invadiam prédios dos três Poderes em Brasília Foto: Weslley Galzo/Estadão

O relatório indica também que os órgãos de segurança minimizaram o potencial da manifestação golpista. Uma portaria de 27 de dezembro de 2022 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), assinada pelo então secretário Júlio Danilo Souza Ferreira, definia o estabelecimento de um Protocolo Tático Integrado (PrTI) a partir de 30 de dezembro até 2 de janeiro, com a finalidade de garantir a ordem durante a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

A portaria também previa a possibilidade de prorrogação desse protocolo caso houvessem novas manifestações, mas, como aponta o relatório, “não foi encontrada a Portaria de Acionamento do PrTI para as manifestações dos dias 7 e 8 de janeiro”. Segundo a PMDF, isso “dá indícios de que a manifestação não foi classificada como de risco elevado ou de considerável público”. A responsabilidade de prorrogar o protocolo era do secretário da SSP, cargo que estava ocupado por Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Torres havia sido nomeado para o cargo pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) no dia 2 de janeiro, mas viajou de férias para Orlando já no dia 6, às vésperas da invasão de apoiadores de Bolsonaro nas sedes dos três Poderes. O ex-secretário foi exonerado do cargo logo depois do ataque e preso preventivamente no dia 14 de janeiro. Hoje, responde em liberdade.

Expectativa era de baixa adesão

Outros pontos do relatório da PM-DF também indicam que a expectativa para o 8 de Janeiro era de “baixa adesão” de público, destacando que o órgão não recebeu qualquer documento do Sistema de Inteligência de Segurança Pública ou do Sistema Brasileiro de Inteligência sobre a organização dos atos golpistas.

A PM-DF teria também acionado a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nos dias anteriores à manifestação “em busca de informações sobre possíveis caravanas oriundas de outros Estados com destino ao Distrito Federal”. Entre os dias 4 e 5 de janeiro, não havia sido solicitado o registro de nenhum ônibus para realizar esse deslocamento.

Então, às 10 horas do dia 6 de janeiro, a SSP-DF reuniu “diversas instituições, órgãos e agências, tanto do âmbito distrital como federal” para definição estratégica de atuação a respeito dos protestos previstos para o fim de semana. “Foram expostas informações preliminares acerca dos chamamentos que vinham sendo realizados pelas redes sociais, especialmente por grupos de WhatsApp, e da, até então, baixa adesão e pouco engajamento verificados pelos órgãos de inteligência, no que tange às manifestações previstas”, aponta o relatório da PMDF. O então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, não participou da reunião.

Até então, não havia número de ônibus registrados para o ato e, a partir desses “indicativos de baixa adesão”, a polícia afirma que “empregou recursos operacionais com vistas a assegurar e preservar a ordem pública no centro de Brasília, sem prejuízo da realização de policiamento em outras regiões da capital”. Foi essa previsão que levou ao emprego de apenas 580 policiais, dos quais 179 eram alunos em formação.

Adesão cresce após reunião

As previsões mudaram logo depois da reunião de planejamento. Ainda no dia 6, às 14h15, a ANTT informou novos dados, com o registro de 23 ônibus e um total de 797 passageiros. Às 17h50, os números da ANTT chegaram a 43 ônibus com 1.622 passageiros. No dia 7, já eram 105 veículos e 3.951 pessoas. No dia 8, às 9h46, o registro apontava 133 ônibus, com 5.021 passageiros.

Durante o fim de semana, a polícia fiscalizou a entrada de 132 ônibus envolvidos no ato, cujos passageiros se juntaram aos cerca de 200 extremistas que já estavam no acampamento na frente do Quartel-General do Exército no Distrito Federal e marcharam em direção aos prédios dos três Poderes, a partir das 13 horas do dia 8 de janeiro.

Golpistas removem grades de proteção durante a invasão da Praça dos Três Poderes Foto: Wilton Junior/Estadão

A polícia aponta que, a princípio, a mobilização se mostrava pacífica, mas que houve a detenção de “indivíduos que portavam rojões, estilingues e outros materiais que poderiam colocar em risco à incolumidade física dos participantes”. Por volta das 14h30, os golpistas teriam chegado à primeira linha de abordagem policial antes da Esplanada dos Ministérios, cuja entrada estava proibida. O relatório aponta que eles furaram o bloqueio e que “ficou inviabilizada qualquer abordagem por aquela tropa”.

A segunda linha também foi rompida rapidamente, permitindo a invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Senado Federal. Apenas às 15 horas, quando a invasão já havia começado, a PM-DF acionou os policiais do Complexo Administrativo que estavam em sobreaviso. Eles então se deslocaram até a Academia de Polícia para só então serem mobilizados para as sedes dos Poderes.

O relatório da PM-DF foi enviado à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga a atuação dos entes públicos durante a invasão de 8 de janeiro. Uma CPMI aberta no Congresso também atua nesse sentido.