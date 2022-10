AM: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Amazonas definiram, neste domingo (2), 24 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Roberto Cidade, do União Brasil, com 105.510 votos, que representa 5,35% dos votos válidos. Ele tem 36 anos e é presidente da Assembleia Legislativa, aliado e correligionário do governador Wilson Lima, que concorre à reeleição com Eduardo Braga (MDB).

Os deputados estaduais eleitos no Amazonas

Roberto Cidade (União Brasil): 105.510 votos

Joana Darc (União Brasil): 87.182 votos

Felipe Souza (Patriota): 50.454 votos

Alessandra Campelo (PSC): 48.533 votos

Abdala Fraxe (Avante): 46.287 votos

João Luiz (Republicanos): 44.940 votos

Dr. George Lins (União Brasil): 44.520 votos

Professor Sinésio (PT): 38.482 votos

Carlinhos Bessa (PV): 37.131 votos

Cristiano Dangelo (MDB): 36.658 votos

Cabo Maciel (PL): 35.853 votos

Daniel Almeida (Avante): 35.755 votos

Mayra Dias (Avante): 34.563 votos

Débora Menezes (PL): 32.406 votos

Thiago Abrahim (União Brasil): 31.731 votos

Dra Mayara (Republicanos): 29.970 votos

Dr. Gomes (PSC): 26.941 votos

Adjuto Afonso (União Brasil): 26.341 votos

Delegado Péricles (PL): 24.715 votos

Wilker Barreto (Cidadania): 24.134 votos

Mário César Filho (União Brasil): 22.309 votos

Comandante Dan (PSC): 21.770 votos

Rozenha (PMB): 20.876 votos

Wanderley Monteiro (Avante): 17.787 votos

