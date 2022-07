Anderson Torres testa positivo para covid logo após reunião com Bolsonaro

BRASÍLIA – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, foi diagnosticado com covid-19 nesta terça-feira, 5. A informação foi divulgada poucas horas depois de encontro presencial de Torres com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Após receber o teste com resultado positivo, o ministro cancelou presença em almoço com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), previsto para o começo da tarde.

Torres esteve em reunião ministerial convocada por Bolsonaro durante a manhã, na sede do Executivo federal em Brasília. Antes, na segunda-feira, 4, esteve em comemoração de aniversário do ministro-chefe da Secretaria de governo, Célio Faria Júnior.

Em publicação no Twitter, o ministro afirmou estar bem e sem sintomas. “Estou totalmente assintomático”, disse.

