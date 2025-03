Andreazza: ‘8 de Janeiro permanente’ faz crítica a Lula ser vista como atalho para Bolsonaro voltar

Eu queria um recorte que captasse o período de transição. Não queria falar da eleição de 2022 em si, mas sim do que veio depois. Acho que pouca gente se dedicou a esse momento, que foi muito importante. Apesar de todos os problemas e dificuldades criados por Bolsonaro, incluindo seu movimento golpista antes mesmo da posse, houve elementos de continuidade que merecem atenção. Por exemplo, a manutenção do orçamento secreto e da gestão das emendas parlamentares ocorreu sem rupturas, sem abalos, sem um “8 de janeiro” entre Bolsonaro e Lula.

Essa transição também teve a ver com a reeleição da estrutura parlamentar comandada por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Em 2022, não tivemos apenas a ‘reeleição’ de Lula, mas também do esquema do orçamento secreto, algo crucial para entender os desdobramentos do governo Lula, principalmente na área econômica. A PEC da Transição é outro ponto essencial para compreender a cabeça do governo Lula.

Quanto à seleção dos artigos, ela foi guiada pelos temas que considerei mais relevantes nesse período. O próprio subtítulo do livro serve quase como um índice: o “Brasil pós-capeta” – uma provocação ao Bolsonaro –, as promessas econômicas do governo Lula, o simbolismo da “volta da picanha”, a farsa do arcabouço fiscal e a continuidade do orçamento secreto. Além disso, há a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente na figura de Alexandre de Moraes, e a gestão dos inquéritos que chamo de “xandônicos”, com essa ideia de que a democracia foi salva por uma figura só, o que é um contrassenso.