Anitta diz que sugeriu estratégias para campanha de Lula nas redes

A cantora Anitta voltou a citar seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após uma semana de troca de mensagens com petistas nas redes sociais. Em entrevista a jornalistas portugueses, a artista afirmou que, em conversa com Lula, ofereceu apoio na gestão das mídias sociais da campanha petista e sugeriu estratégias que ela acredita que funcionem para conquistar eleitores.

“Eu não sou petista, conversei com Lula, falei que nunca fui petista, ‘nunca votei em você', porém nestas eleições estarei ao seu lado, se quiser apoio de mídia social eu entendo bastante, TikTok, essas coisas. Expliquei para ele a estratégia de marketing que eu acredito que funcione para virar”, afirmou após participar de show em Marés Vivas, Portugal, neste domingo, 17.

Leia também Anitta desautoriza PT a usar sua imagem e Bolsonaro reage com aplausos

Na última semana, a cantora declarou apoio a Lula por acreditar que “não há outra opção” para vencer o presidente Jair Bolsonaro nas urnas. A artista chegou a divulgar uma música que lançou com o rapper Filipe Ret para publicar uma imagem do clipe em que aparece com um macacão vermelho. No Twitter, aproveitou o formato do braço em “L” para inserir o nome do petista e também colocou uma estrela branca - símbolo do PT - em seu corpo.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Cantora compartilhou foto com macacão vermelho e estrela do PT nas redes sociais. Foto: Reprodução/Anitta

Dias depois, usou as redes sociais para desautorizar candidatos do PT a usarem sua imagem em campanha. “Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos”, afirmou. Segundo ela, o apoio é estrito a Lula e tem foco em trazer engajamento e mídia “para a pessoa que tem mais chances de vencer” Bolsonaro nas eleições.

“O que o político quer em sua campanha: espaço de mídia. O que eu consigo dar para qualquer pessoa que fala meu nome, seja verdade seja mentira: espaço de mídia”, disse neste domingo, em Portugal. “Eu nunca pensei que eu tivesse essa força de influência. Fui começar a entender na outra eleição, que as pessoas começaram a me cobrar demais, coisas que não faziam com outros artistas. Qualquer coisinha que eu falo vira uma notícia muito grande”, completou, afirmando que não quer que o presidente do Brasil seja definido por meio de um “fã clube”.

A artista também disse que “não gosta de colocar a mão no fogo” por candidatos e que tanto Lula quanto Bolsonaro têm defeitos e qualidades. “Minha vontade pessoal era de encontrar uma terceira opção para o Brasil. Eu não posso dizer que o Bolsonaro é só defeito, alguma qualidade ele tem, todo ser humano tem qualidades e defeitos. Eu não posso dizer que o Lula é só qualidade, tem que ter defeitos, todo ser humano tem defeitos”, pontuou. Segundo ela, porém, teve que escolher uma posição contra sua vontade por causa da “nuvem” que se formou após a gestão atual.

“Não dá para querer ser querido por todos, o que dá é para abrir os olhos das pessoas de que a única opção neste ano é essa. Nesse ano a luta principal é manter um ambiente seguro para os LGBTQ, para os travestis, trans, para as religiões”, defendeu.