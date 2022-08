Anitta, Juliette e Caetano Veloso leem carta pela democracia, e artistas endossam atos; veja vídeos

Diversos artistas brasileiros gravaram vídeos em apoio ao manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP, cujo ato de leitura pública da Carta pela democracia será realizado na quinta-feira, 11, às 10h no Largo São Francisco. Com 854 mil adesões, a carta pela democracia é uma reação às constantes tentativas de descrédito do processo eleitoral no país feitas pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Personalidades como Fernanda Montenegro, Marisa Monte, Anitta, Juliette, Seu Jorge, Milton Nascimento, Daniela Mercury, Caetano Veloso, Nando Reis, Gal Costa, Chico Buarque e Maria Bethânia, dentre outros, fizeram em vídeo uma leitura simultânea da carta.

Leia também TSE já aceita atender a questionamentos e reduzir clima tenso com militares

Continua após a publicidade

Em um outro vídeo, que circulou por aplicativos de mensagem instantânea, artistas, religiosos, e lideranças de movimentos sociais convocaram a população para que compareça ao ato no Largo São Francisco com os dizeres de “dia 11, eu vou”.

Ao menos seis passeatas e atos serão realizados em São Paulo na quinta-feira. A leitura do manifesto terá acesso restrito, haverá transmissão ao vivo em telão no Largo São Francisco. O policiamento na região central da capital paulista será intensificado durante o evento.

A carta colocou lado a lado setores envolvidos em disputas históricas, como por exemplo centrais sindicais, como a União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo(Fiesp). Juntas, essas centrais reúnem mais de 60 milhões de trabalhadores.

Com o aumento das adesões, o atual presidente intensificou seu discurso contra o documento e voltou a citá-lo durante evento na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta segunda-feira, 8. Para o chefe do Executivo, os banqueiros precisam julgá-lo pelas suas ações e não por meio de assinaturas em “cartinhas”.

Confira a lista dos artistas que apoiam os atos em defesa pela democracia:

Fernanda Montenegro

Marisa Monte

Anitta

Antônio Pitanga

Paulo Betti

Camila Pitanga

Luísa Sonza

Bruno Mazzeo

Juliette

Linn da Quebrada

Duda Beat

Seu Jorge

Marcos Palmeira

Christiane Torloni

Fábio Assunção

Lázaro Ramos

Alinne Moraes

Milton Nascimento

Alice Wegmann

Djavan

Dan Ferreira

Rogério Flausino

Paula Lima

Daniela Mercury

Enrique Diaz

Dira Paes

Ícaro Silva

Txai Suruí

José de Abreu

Caetano Veloso

Cláudia Abreu

Maria Ribeiro

Maria Gadú

Nando Reis

Ernesto Piccolo

Wagner Moura

Manu Gavassi

BK

Gal Costa

Antônio Fagundes

Chico Buarque

Fernanda Montenegro

Maria Bethânia

Preta Rara

Padre Júlio Lancelotti

Astrid Fontenelle

Marina Person

Alessandra Negrini

Sabrina Fidalgo

Cazé Peçanha

Edgard Piccoli

André Abujamra

Júlio Andrade

Thaide

Luiz Thunderbird

Sarah Oliveira

Bel Coelho

Edson Leite

Douglas Belchior

Walter Casagrande

Cristiano Botafogo