ANJ premia advogada Taís Gasparian e entidade que dá assistência a jornalistas atacados no Brasil

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) entregou nesta quinta, 1º, em São Paulo, o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2022 à advogada Taís Gasparian e ao Instituto Tornavoz, do qual ela é diretora e uma das fundadoras. A escolha se dá em um momento de crescentes ameaças e dificuldades ao jornalismo profissional e necessária expansão da defesa da liberdade de expressão.

Entrega do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2022; a advogada Taís Gasparian (segurando o troféu) e o Instituto Tornavoz foram contemplados. À esquerda, o presidente e o vice-presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Rech, e Francisco Mesquita Neto, que também dirige o Comitê de Liberdade de Expressão da entidade e é diretor-presidente do Grupo Estado.

Ao receber o prêmio das mãos de um dos vice-presidentes da ANJ, Francisco Mesquita Neto, diretor-presidente do Grupo Estado, a advogada lamentou que a sociedade brasileira ainda entende “muito mais de mordaça do que de liberdade”. Trata-se da 14ª edição da premiação.

“Denúncias de crimes contra a honra (supostamente praticados por jornalistas) viraram uma forma de constrangimento e silenciamento da imprensa. Mas essa estratégia não vai vingar. É isso que o Tornavoz se propõe”, afirmou.

Taís citou ainda a necessidade de prestar essa assistência jurídica a veículos espalhados por todo o País, especialmente os digitais segmentados, sejam eles dedicados a pautas ambientais, questões de raça, gênero ou demais temas que muitas vezes não alcançam o debate nacional. Taís é advogada do jornal Folha de S.Paulo.

Durante o discurso de agradecimento, Taís também deixou claro que os pedidos de defesa só crescem no Brasil, o que torna o trabalho da entidade mais urgente. Ao apresentar a advogada e seu trabalho, Francisco Mesquita já havia citado dados alarmantes. Desde 30 de outubro, data do primeiro turno das eleições 2022, por exemplo, mais de 60 episódios de ataque a jornalistas foram registrados pela ANJ.

“Vivemos uma época bastante complexa, com claras ameaças à liberdade de expressão e de forma global. Ao mesmo tempo, o jornalismo nunca foi tão importante como hoje na sociedade. E a liberdade de imprensa não é um benefício do jornalista, mas uma maneira de fazer com que o cidadão tenha o seu direito de ser informado”, ressaltou Mesquita.

De acordo com o diretor-presidente do Grupo Estado, o ambiente das mídias digitais acentua esse cenário já complexo e o torna ainda mais caótico, dominado pela desinformação. “Isso provoca a desqualificação dos meios e profissionais da imprensa em uma estratégia para minar a confiança da sociedade na atividade jornalística”, disse Mesquita.

Além de propiciar defesa a jornalistas muitas vezes processados por políticos ou empresários que ainda se comportam como verdadeiros coronéis no interior do País, o Tornavoz também colabora na promoção do debate e da valorização do exercício da profissão, por meio da participação em processos estratégicos e de ações de conscientização.

A entrega do prêmio ocorreu no Auditório ESPM Tech, em São Paulo, e foi seguida por um painel sobre liberdade de imprensa com a participação de Taís e dos jornalistas Patrícia Campos Mello, repórter especial e colunista da Folha de S.Paulo; Marcelo Godoy, repórter especial e colunista do Estadão; e Renato Andrade, diretor da sucursal de O Globo em São Paulo. O debate foi moderado por Ricardo Gandour, professor de jornalismo da ESPM/SP.

A escolha do vencedor do prêmio é feita por consenso entre os 15 membros da diretoria da ANJ. Não existe limitação sobre quem possa receber. Desde 2008, na sua primeira edição, já foram homenageados veículos de imprensa, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Projeto Comprova.