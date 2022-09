ANJ repudia censura sofrida pelo ‘Estadão’ em reportagem sobre clube de tiro

BRASÍLIA - A Associação Nacional de Jornais (ANJ) emitiu, nesta terça-feira, 6, nota de protesto contra a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que determinou a exclusão de uma reportagem publicada pelo Estadão no dia 13 de agosto.

“A ANJ considera que a determinação é um desrespeito à Constituição, que não admite censura à imprensa, e espera que a decisão seja revista o quanto antes, de modo que os leitores tenham restabelecido seu direito à informação”, diz em nota na qual “protesta com veemência contra a decisão”.

A ordem, de 25 de agosto, foi assinada pelo desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana, do Tribunal de Justiça gaúcho, e foi tomada sem abertura de prazo para a defesa do jornal se manifestar. Pestana impôs multa de R$ 1 mil por dia em que o conteúdo permanecesse no ar. Apenas um dia depois de proferida a decisão, o cartório certificou o trânsito em julgado e baixou definitivamente os autos.

Antes dele, a juíza Daniela Ferrari Signor, da 2.ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul, havia rejeitado o pedido.

A reportagem censurada trata da relação de um clube de tiro do Rio Grande do Sul com um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O jornal foi obrigado a suprimir o conteúdo do site, apagando o texto da reportagem.

Os autores apelaram e, em outra decisão, conseguiram que até o título fosse suprimido. Os advogados do jornal recorreram e aguardam deliberação.

Leia a nota na íntegra

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) protesta com veemência contra a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que determinou ao jornal O Estado de S.Paulo a retirada de seu site de uma reportagem sobre o uso de dinheiro do BNDES por um clube de tiro.

Em decisão monocrática de 25 de agosto, o desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana revisou decisão em primeira instância que negara a exclusão da reportagem e determinou a sua supressão.

A ANJ considera que a determinação é um desrespeito à Constituição, que não admite censura à imprensa, e espera que a decisão seja revista o quanto antes, de modo que os leitores tenham restabelecido o seu direito à informação.

Brasília, 6 de setembro de 2022.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS – ANJ