Como Romeu Zema virou favorito à reeleição em MG após aprender ‘na marra’ gestão pública

Neófito em política há quatro anos, quando colocou o seu nome à disposição do recém-criado partido Novo para disputar o governo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, candidato à reeleição, teve de aprender “na marra” os meandros e o funcionamento da política, das negociações e dos acordos, para manter-se à frente da gestão do Estado com a segunda economia do País. Tomou gosto e, agora, inicia a campanha com amplo favoritismo nas pesquisas de intenção de votos dos mineiros.

“Zema precisou ver a máquina pública quase paralisada no início do seu governo para perceber que o serviço público não é a mesma coisa que a força de trabalho na iniciativa privada. Seu governo é um aprendizado para o Novo e para ele em termos do que é de fato a vida pública e o papel dos governos nesse processo”, avaliou o cientista político e professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Marco Antônio Carvalho Teixeira. “O mundo da política é bem maior do que o mundo das relações empresariais, onde ele esteve inserido a vida toda”, disse.

O governador Romeu Zema (Novo); candidato à reeleição lidera as pesquisas de intenção de voto Foto: Washington Alves/Estadão - 8/6/21

Segundo o analista, Zema mantém uma posição de alguém distante do ritual de poder, se veste de maneira simples e conversa sem adotar linguagem sofisticada, usando o gerúndio à exaustão, o que acabou possibilitando que caísse no gosto do eleitorado mineiro, sobretudo de pequenos e médios municípios do interior. Nesses locais, ele tem extensa margem de diferença de intenção de votos, na comparação com o seu principal adversário na eleição de outubro, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pagamento de salários do funcionalismo em dia

A grave crise das contas públicas de Minas Gerais durante a gestão do ex-governador Fernando Pimentel (PT), entre 2015 e 2018, foi um fator importante para a avaliação do governador durante sua gestão, na opinião do cientista político Thiago Rodrigues Silame, professor da Universidade de Alfenas (UFA). “A permeabilidade do seu discurso de redução do papel do Estado e de valorização do setor privado é parte do sucesso de Zema e de sua liderança nas pesquisas de intenção de votos, já que o governo anterior foi muito mal avaliado nas eleições passadas”, disse.

Oriundo do setor privado, Zema se elegeu em sua primeira candidatura a cargo público, em 2018, “surfando” no sentimento de antipolítica que resultou na eleição de outros nomes com o discurso de que não é político. No mesmo ano, João Doria (PSDB) foi eleito governador de São Paulo com o mesmo discurso. Para Silame, o futuro político do governador depende de sua reeleição. “Desta forma, ele se habilita a ser político, algo que ele negava ser na campanha de 2018 e no início de seu governo”, afirmou.

De acordo Silame, a avaliação do eleitor sobre o governo Zema é de que ele não foi “nem melhor nem pior do que as suas expectativas”. “Parece que o padrão de comparação é a ruindade dos governos anteriores, do PT e do PSDB, caracterizados por crises fiscais e arrocho salarial do funcionalismo público que, embora não tenham sido questões resolvidas em seu governo, ele conseguiu contornar, colocar alguns pagamentos em dia”, afirmou o especialista.

O especialista disse ainda que Zema foi favorecido por uma indenização bilionária, de R$ 37 bilhões, da Vale em função do desastre ambiental de Brumadinho (MG). “Esses recursos alimentaram uma relação melhor com lideranças políticas do interior. Há também um apoio que Zema tem em razão de proximidade ideológica com eleitores, sobretudo do interior. Esses fatos contam muito a seu favor”, afirmou.

Por fim, disse o especialista, o fato de o governador ter colocado o salário o funcionalismo em dia contou muito a seu favor. “Embora essas indenizações (da Vale) tenham caído no colo de Zema, o funcionário passou a receber em dia um salário que era pago parcelado e de maneira muito incerta. Ele não quer saber de onde veio o dinheiro.”

Ideias do Novo ficam para trás

Zema não segue à risca os preceitos do Novo, como a redução da máquina pública e a coligação com outras legendas. Isso também parece não impactar na avaliação do eleitorado. O principal resultado da avaliação positiva do governador hoje é consequência de uma certa regularidade nas contas públicas, avaliou o professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais, Malco Braga Camargos.

Segundo ele, na prática, o jeito de Zema fazer política não é diferente da forma dos políticos brasileiros em geral. No entanto, a vida pessoal que ele expõe ao público, ora na cozinha lavando pratos, ora em calçadas de municípios do interior comentando questões locais, ora abraçado com a namorada Jéssica Fernandes, estudante de ciências contábeis, em casa, em vídeos publicados em suas redes sociais, possui um “simbolismo” que lhe possibilita uma boa avaliação entre os eleitores mineiros.

“Não há grandes diferenças entre Zema e os políticos tradicionais. Há aplicação de meritocracia para promoção de servidores públicos, há um menor uso de aeronaves para ações de governo e mesmo usos particulares, há alguma renúncia em premiações e eventos, mas isso não impacta substancialmente nas maneiras de se fazer política e, principalmente, no resultado da política pública”, afirma Camargos.

“Querendo ou não, do ponto de vista de sinalização, para os ambientes externos, Zema se mostra um pouco diferente. Principalmente no que se refere a sua vida pessoal. Do ponto de vista de símbolo, isso pode gerar uma boa avaliação do seu governo, o que acaba o beneficiando na disputa eleitoral”, diz. “O eleitorado de Zema se parece com o eleitorado de Bolsonaro. Ele aparece melhor entre aqueles com mais escolaridade e maior renda. Um eleitorado que depende menos de políticas públicas.”

Para Camargos, além dessa situação, outro fator que sustenta Zema na liderança na disputa pelo Palácio Tiradentes é o desconhecimento do eleitorado de municípios do interior sobre Kalil, seu principal adversário.

Na cidade natal, moradores dizem que Zema não fez muita coisa, mas garantem voto

Para quem chega a Araxá – município mineiro turístico e de extração mineral, famoso pelas suas termas e fontes de águas, distante 368 Km de Belo Horizonte, com 108.403 habitantes (IBGE, 2021) – por rodovia ou avião, não passa despercebido o nome Zema.

Na rodovia que dá acesso ao município está instalada a imponente concessionária Auto Zema-Araxá (Fiat). O Aeroporto Romeu Zema homenageia o avô do governador.

No hipercentro de Araxá estão instaladas quatro megaunidades da Zema Loja Eletro, além da Moto Zema (Honda). “Todo mundo aqui (em Araxá) gosta dele (Zema) e da família dele. Mas seu governo ficou muito a desejar. Eu esperava mais dele”, diz o chef e proprietário do Spetu’s Bar, Álvaro Moreira Júnior, o Juninho.

“Não fez diferença nenhuma para Araxá o Zema ser governador. Eu esperava que ele (Zema) fizesse mais pela cidade. Mas coisas ficaram só no papel. Não teve incentivo ao turismo. Não teve nada”, afirma o empresário.

“Mas vou votar nele (Zema) novamente. Não tem jeito. Não tem outro candidato. Mas ele não vai ter o tanto de voto que teve na cidade na eleição passada (84%). Vai chegar só até uns 60%”, diz o chef.

O proprietário da construtora Econ, de Araxá, o engenheiro civil José Mousinho Goulart, faz coro a avaliação de Juninho: “Zema não fez diferença para Araxá”. Mas elogia a gestão do conterrâneo. “Para cá (Araxá), ele não fez nada. Para falar da cidade mesmo, Zema não fez nenhuma diferença”, afirma Goulart. “Mas no seu governo, não tem mutreta, não tem confusão. Paga tudo direitinho, sem atrasos. Não tem problemas”, diz o proprietário da Econ, que realiza serviços de construção civil para órgão do governo estadual. “Vou votar nele (Zema) de novo. Claro”, diz o empresário.

Então candidato ao governo, Zema chega para votar em Araxá, sua terra natal, em 2018: moradores não veem melhorias para a cidade, mas aprovam gestão do conterrâneo Foto: RISTIANE MATTOS/O TEMPO

De dez promessas de campanha, Zema cumpriu apenas uma parcialmente

Seu favoritismo, porém, não pode ser explicado pelas promessas que fez em 2018. Durante a campanha, Zema fez dez promessas, entre as principais iniciativas que tomaria quando assumisse a gestão pública estadual. O mandatário cumpriu, porém, apenas uma dessas metas, ainda assim parcialmente.

Ele prometeu reduzir a máquina pública, diminuindo o número de secretarias de 21 para 9 e cortando 80% os cargos de indicação política. Porém, cumpriu apenas uma dessas promessas, mesmo assim parcialmente, reduzindo o número de secretarias para 12. Não houve diminuição dos cargos de indicação política e Zema vetou lei aprovada pelos deputados estaduais, que determinava a reserva de 50% a 70% da ocupação de cargos comissionados por servidores concursados.

O governador prometeu criar 150 mil postos de trabalho no primeiro ano de seu governo. No entanto, foram abertos em Minas Gerais, em 2019, apenas 97 mil vagas de emprego, menos de dois terços da meta. Ele ainda prometeu não aumentar a carga tributária, mas enviou à Assembleia Legislativa, e conseguiu a aprovação dos deputados estaduais, de projeto de lei prorrogando a cobrança de alíquotas mais altas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de diversos produtos.

Minha posição sobre o STF e outros problemas federais.☝🏻

Fui eleito para resolver os problemas de Minas e estou trabalhando todos os dias para colocar nosso Estado de novo nos trilhos. Os mineiros precisam de emprego, comida no prato e vacina no braço, o mais rápido possível. pic.twitter.com/YcEXrP5H1U — Zema 30 (@RomeuZema) August 17, 2021

Os estudantes das escolas públicas receberam de Zema a promessa de implantação de um cartão, para os alunos com bom desempenho, concedendo incentivos financeiros. Entretanto, alegando a impossibilidade de avaliação dos estudantes devido à pandemia de covid-19, o governo desistiu da iniciativa. Zema ainda disse que iria disponibilizar recursos para estudantes de baixa renda usarem em produtos educacionais, mas não cumpriu a promessa.

Zema também anunciou durante sua campanha fazer parcerias com o segmento privado para complementar o atendimento feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado, por meio da compra de serviços privados de saúde para a população. Essas parcerias, entretanto, não foram feitas até hoje. Zema também prometeu fazer com que os equipamentos estaduais de saúde fossem administrados por Organizações Sociais (OSs), mas não efetivou a medida.

O político do Novo ainda prometeu integrar os centros de saúde a hospitais regionais de maior porte, com gestão privada, mas essa integração ainda não foi feita até o momento. Zema também falou que iria adotar câmeras acopladas aos coletes de policiais, para gravar suas ações, mas a medida ainda não foi implementada.

Por fim, o governador prometeu integrar cooperativas, associações e consórcios intermunicipais para contratar serviços de segurança privada na área rural, mas essa integração acabou não sendo feita, com Zema alegando que seria inconstitucional a contratação de segurança privada para esses serviços.

Mesmo assim, a avaliação do governo Zema é positiva, na totalidade das pesquisas de intenção de votos feitas em Minas Gerais desde o início do ano. Seu governo é bem visto por mineiros de todas as faixas de renda, sendo a menor diferença apresentada entre aqueles que recebem até dois salários-mínimos. A gestão também é aprovada na capital e região metropolitana, e no interior do Estado. Mas a maior diferença encontra-se no interior.