Antônio Ferreira Pinto vira preferido de Tarcísio para assumir Administração Penitenciária em SP

O procurador de Justiça aposentado Antônio Ferreira Pinto é o nome mais cotado para chefiar a secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo a partir do ano que vem, pasta que já assumiu na gestão do ex-governador José Serra. Segundo pessoas próximas a Ferreira, o ex-secretário está no topo da lista do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) para assumir a pasta.

Ele assumiu a Administração Penitenciária em 2006, após os ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC) que ficaram conhecidos como “crimes de maio”, e ficou na SAP até 2009, quando assumiu a secretaria de Segurança Pública. O ex-procurador já integra a equipe de transição de Tarcísio.

Antonio Ferreira Pinto já chefiou a Administração Penitenciária em São Paulo Foto: Marcio Fernandes/AE

Ferreira Pinto chefiou a nova pasta até 2012, e foi responsável por mandar os primeiros líderes do PCC para presídios federais. Ele deixou a secretaria em meio a uma nova guerra do Primeiro Comando com policiais, que culminou na morte de diversos agentes.

Próximo do presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), Coronel Mello Araújo, Pinto também foi capitão da Polícia Militar. No Ministério Público, atuou em casos rumorosos de corrupção policial e ganhou fama de linha-dura.