Ao lado de Alckmin, Haddad intensifica agenda no interior de São Paulo

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, iniciou nesta sexta-feira, 2, uma série de atos de campanha pelo interior do Estado. O ex-prefeito cumpre agenda ao lado dos ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB) nas cidades de Avaré, Ourinhos, Assis e Marília. Nos próximos dias, a comitiva deve visitar ainda as cidades de Bauru, Jaú e Botucatu.

O roteiro pelo interior tem por objetivo fortalecer a imagem do candidato do PT em cidades onde enfrenta maior resistência. De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, Haddad segue na liderança pelo Governo de São Paulo, mas diminuiu sua vantagem em relação aos rivais.

Agora, o ex-prefeito tem 35% das intenções de voto para o primeiro turno, representando queda em relação ao levantamento anterior (38%), enquanto os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) alcançaram 21% e 15%, respectivamente.

Concorrendo à vice-presidência na chapa do candidato Lula (PT), Alckmin deixou de acompanhar agendas no Norte para participar dos atos com Haddad. Segundo informações da Coluna do Estadão, a articulação com prefeitos do interior paulista em nome das campanhas petistas para a Presidência e o governo de São Paulo deve ser a principal tarefa de Alckmin até as eleições de outubro.