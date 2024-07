Ao lado de Bolsonaro, prefeito de Farroupilha sugere colocar Alexandre de Moraes em guilhotina; veja

A cena foi transmitida ao vivo pelo Instagram do político. Enquanto ele caminha junto Bolsonaro, um interlocutor diz que a única coisa que não mostrou foi a estátua em homenagem a Moraes. Rapidamente Feltrin rebate dizendo que não há isso na cidade. “A homenagem para ele eu vou mostrar qual é que é, é só botar ele aqui na guilhotina”, declara movimentando o equipamento e dando risada”.

Bolsonaro não se pronuncia no momento, mas é possível vê-lo colocando a mão sob o ombro do prefeito. O vídeo não ficou salvo no perfil de Feltrin, porém usuário gravaram o momento da transmissão que ganhou repercussão na internet.