Aplicativo e-Título só pode ser baixado até sábado e permite consultar seção de votação

O download do aplicativo e-Título, versão digital do título de eleitor, estará suspenso no dia da eleição e só poderá ser baixado até este sábado, 1º, ou após o pleito. O app tem várias funcionalidades, desde servir de identificação no momento da votação até consultar a seção de votação. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa, ainda, que o app só receberá justificativas de ausência durante o horário de votação, ou seja, no domingo. Por isso, é importante que ele seja baixado com antecedência.

e-Título substitui o documento em papel, desde tenha a biometria cadastrada e contenha foto. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O e-Título pode ser usado como identificação no momento da votação, desde que o eleitor tenha realizado o recadastramento biométrico e o título digital apresente uma foto. Não é necessário levar o documento impresso no dia. Se o eleitor optar por levar o título de eleitor, vale destacar que o documento pode ser impresso em casa. Veja tutorial. De qualquer forma, o e-Título não é obrigatório. O eleitor pode optar entre levar um documento com foto, o título de eleitor impresso ou o aplicativo.

Gratuito, o aplicativo possui outras funcionalidades, além de substituir o título em papel. Ele também permite consulta ao local de votação, pedido de justificativa de ausência, emissão de certidão de quitação eleitoral e nada consta criminal, entre outros serviços.