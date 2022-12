‘Resistência final’ a Lula? Veja o que pensam apoiadores de Bolsonaro no Telegram e nas redes

A estratégia da “resistência final” para barrar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva abriu divergências entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais e em aplicativos de mensagem, cresce a cobrança por uma ação contundente do atual mandatário e das Forças Armadas, com pedidos até de intervenção. Manifestantes, porém, discordam sobre concentrar todos os esforços na frente de instalações do Exército ou ocupar novos espaços simbólicos, como a Esplanada dos Ministérios.

A 15 dias de o petista assumir o Palácio do Planalto pela terceira vez, circulam em plataformas digitais como o Telegram mensagens com o entendimento de que os militares precisam tomar o poder antes da transmissão do cargo, em 1º de janeiro. Depois disso, Lula coloca como uma das prioridades acabar com atos em quartéis e tiros de guerra pelo País. Este deve ser um dos principais temas do primeiro encontro entre o presidente eleito e os futuros comandantes das Forças Armadas, programado para esta sexta-feira, 16.

Bolsonaristas acampados em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília Foto: André Borges/Estadão

Após a deflagração de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 15, que cumpriu 103 mandados de busca e apreensão, além de ordens de prisão em oito Estados e no Distrito Federal por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no inquérito dos atos antidemocráticos, apoiadores de Bolsonaro reforçaram convocações para protestos nos dias 18 e 19 de dezembro. Quatro foram presos.

“Isso aqui (a operação) é uma tática para diminuir as manifestações. Vamos mostrar que não funcionou, 18 e 19 vão ser gigante”, diz uma mensagem a que o Estadão teve acesso no Telegram. “Vamos resistir. Afinal, somos a resistência. Esta semana é crucial. Vamos manter o foco. Encher os quartéis”, afirma outro texto.

Entre os conteúdos mais compartilhados está um vídeo gravado por um dos quatro alvos de mandados de prisão no Espírito Santo, o pastor Fabiano Oliveira. “A minha prisão é o incentivo para que você venha para a porta do quartel e continue esta luta”, diz Oliveira na frente de uma instalação do Exército. Segundo ele, agentes da Polícia Federal o haviam procurado mais cedo na casa de sua ex-mulher.

Monitoramento de canais e grupos de Telegram mostra que os manifestantes estão receosos em ampliar as áreas de atuação além do entorno do Quartel-General do Exército, em Brasília. Recentemente, manifestantes passaram a se reunir também nas proximidades do Palácio da Alvorada, a residência oficial de Bolsonaro.

Críticas

O Estadão teve acesso a materiais que criticam diretamente influenciadores por incentivar a participação em ato na Esplanada, por exemplo. “Olha só o que vocês fizeram, (Oswaldo) Eustáquio, (Carina) Belomé , (Allan) Frutuoso etc. chamaram para ir à Esplanada. Avisamos que era armadilha, e vocês insistiram, e aconteceu o que avisamos”, diz um mensagem. “Querem ajudar vão para os quartéis.”

Em outros grupos, usuários dizem que os blogueiros não são bem-vindos. “Não é questão de dividir os patriotas. É questão de dever para preservar nossa união. Eles são apenas uns grupelhos isolados. Desculpe, mas estamos em guerra e esses caras já encheram muito o saco”, escreveu um usuário em um canal com mais de 20 mil seguidores.

Publicação ataca blogueiros bolsonaristas que pediram que apoiadores se aglomerassem na Esplanada na semana passada. Foto: Telegram/Reprodução

A falta de coesão afeta os apoiadores do presidente. “Influenciadores estão se atacando. Há uma divisão entre eles e mostra que há uma desarticulação. É como se tivessem perdido a cabeça central que dava os enquadramentos para entender a realidade”, diz Leonardo Nascimento, pesquisador do Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e responsável pelo monitoramento do Telegram em parceria com Letícia Cesarino, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Paulo Fonseca, da UFBA.

Um efeito dessa “dissonância”, segundo Nascimento, leva a “uma dimensão de imprevisibilidade e produz atos violentos, como vimos nesta semana.” Em Brasília, apoiadores radicais do presidente deixaram um rastro de destruição na região central da capital na noite de segunda-feira, 12. O estopim dos atos de vandalismo foi a prisão, também a mando de Moraes, de um líder indígena bolsonarista. Houve tentativa de invasão da sede da PF, veículos incendiados e uma delegacia atacada.

O presidente Jair Messias Bolsonaro foi ao encontro de apoiadores na frente do Alvorada, na sexta-feira, 9, após semanas sem parar para conversar no chamado "cercadinho" do Alvorada. Foto: Wilton Junior/Estadão - 9/12/2022

As informações sobre as estratégias dos apoiadores do presidente foram obtidas por meio de monitoramento da reportagem e do levantamento dos pesquisadores, que engloba mais de 80 mil conteúdos enviados em 181 grupos e 326 canais de Telegram desde os ataques na capital federal.

Preocupação

Uma das preocupações é que realizar atos fora do entorno de áreas militares poderia não ser seguro para os manifestantes. Em vídeos, influenciadores comentam ainda que permanecer nos quartéis dificulta uma suposta atuação da polícia a mando de Moraes, uma vez que o entorno das instalações são de responsabilidade das Forças Armadas. Além disso, bolsonaristas insinuam que infiltrados de esquerda e black blocs poderiam se valer da presença de “patriotas” em outros pontos para promover cenas de violência e criminalizar o movimento.

Aliados de Bolsonaro tentaram emplacar essa teoria em relação aos ataques em Brasília. A Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, porém, confirmou a participação de manifestantes alojados nas imediações do QG do Exército nos atos de vandalismo.

Os militantes pró-Bolsonaro orientam, ainda, uns aos outros de que o pedido nos atos deve ser por uma “intervenção constitucional” com base no artigo 142, não uma intervenção militar. Apoiadores do atual presidente argumentam que as Forças Armadas podem dar um golpe de estado com base na Constituição Federal, mas essa interpretação é rechaçada por juristas.

