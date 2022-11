Apoiadores de Bolsonaro sugerem que comerciantes coloquem estrela do PT em lojas no RS

Publicidade

Em Casca, no interior do Rio Grande do Sul, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão defendendo que empresários que supostamente tenham votado em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) identifiquem seus estabelecimentos com estrelas vermelhas nas fachadas. A ideia remete ao boicote a estabelecimentos de judeus promovido pelo nazismo na Alemanha e está sendo difundida nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Além de um modelo de estrela com a sigla do PT, estão sendo repassadas na cidade listas com os nomes dos empresários que, no entendimento dos bolsonaristas, teriam votado no ex-presidente.

O caso chegou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, que está analisando a denúncia na promotoria eleitoral.

A advogada Marciana Tonial Radin está entre os nomes que figuram na lista que circula em Casca. Agora, ela presta auxílio jurídico para outros empresários. “Estou orientando a registrar boletim de ocorrência. Muitas pessoas que estão na lista são eleitores do Bolsonaro. Só que como não participaram de manifestações a favor dele, estão pensando que são petistas”, contou.

Além de identificar as lojas de supostos eleitores do PT, apoiadores de Bolsonaro pedem que a população compre apenas em locais que “pensem como você”.

Casca fica a 227 quilômetros da capital Porto Alegre. O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve na cidade 72,28% dos 6.305 votos válidos no segundo turno.